曠世智能案 白營：蘇巧慧家族罪證確鑿

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純捲入曠世智能投資案爭議，民眾黨抨擊，曠世智能弊案已變國際醜聞；民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥昨表示，投資公司換得股票，絕對是具有對價的交易行為，蘇巧慧家族明確違反公職人員利益衝突迴避法，如此罪證確鑿的案件，希望能盡快落實明確罰則。

蘇巧慧昨說，ＢＢＣ報導其實相當持平，不僅轉述各陣營被攻擊的焦點，也同時報導國民黨對手李四川家族「環保流氓」爭議；她妹妹是得獎設計師，並非魚肉鄉民的「環保流氓」，籲選戰回歸政見討論。

李四川競辦駁斥，廉政署副署長林炤宏都承認時任行政院長蘇貞昌屬於利衝法關係人，蘇巧慧「辯來辯去、騙來騙去」，對家人取得政府大筆投資毫無愧疚；李四川面對弟弟的爭議強調依法辦理，反觀蘇巧慧只會「問Ａ答Ｂ」。

民眾黨新北市議員候選人陳怡君指出，蘇巧慧陣營始終含糊帶過曠世智能弊案，結果現在變成國際醜聞，所有人都要遵守法律，好像只有蘇家人不用？國發會主委葉俊顯聲稱蘇巧純「一股八十元」入主曠世智能，民眾黨團依照持有股份計算，蘇巧純從七十二萬三四五六股，增加到四二六萬八三九○股，總共需要三億四一四七萬一二○○元，「請問錢從哪裡來？」

此外，名嘴李正皓等人前晚公然聲稱，李四川在基泰大直案涉嫌「圖利建商」。李四川強調「告到底」，台北市長蔣萬安也表態力挺。李四川競辦昨怒批「抹黑奧步來了」，將控告李正皓及三立「新台派上線」、三立新聞網誹謗、違反選罷法。對此，三立昨晚暫不回應。