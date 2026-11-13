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冷眼集／雙標再現 潘孟安批境外勢力 國家機器卻介選

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

民進黨在野時最喜歡拿「黨國不分」批評國民黨，彷彿政黨與國家權力之間，只要稍有重疊，就是民主的倒退。然而，當民進黨執政，總統府秘書長潘孟安竟然高調列席民進黨台北市擴大選戰會議。如此黨政不分，再度展現「綠能你不能」的雙標，民進黨一手抗拒境外勢力介選，另一手卻鼓勵國家機器公然輔選，更是背離民進黨所謂民主進步的初衷。

民進黨重返執政之後，從蔡英文到賴清德，總統與黨主席的角色界線屢遭質疑，如今連總統府秘書長都可以直接走進民進黨選戰會議，這樣的民進黨，還有資格拿黨國不分批評別人嗎？

潘孟安目前並無民進黨黨職，他的職務是總統府秘書長，代表的是總統府，而非民進黨中央，當總統府秘書長進入政黨選戰決策場合，外界難免質疑，總統府究竟是在維護國家選舉秩序，還是在替執政黨選戰背書？

這樣的角色混淆並非始於今日，二○一九年民進黨不分區立委名單，就曾爆發在總統官邸喬名單，當時就引發「蔡主席」和「蔡總統」分不清爭議。

到了賴清德時代，類似的黨政爭議也沒有消失，民進黨的總統兼任黨主席，是在履行黨務領導職責，還是以國家元首的政治影響力介入政黨動員，始終是外界關注的灰色地帶。

如今潘孟安以總統府秘書長身分出席民進黨選戰會議，更讓行政中立這條界線稀釋到難以辨認。總統府秘書長不是一般黨務幹部，潘孟安代表國家最高權力的行政資源、政策協調能力，以及與各行政機關的聯繫管道。

如今，換了位子就換了腦袋，恐怕才是最需要面對的問題，民進黨當年重批國民黨黨國不分，曾把民主分際說得如此重要，如今自己執政，卻一再模糊國家權力與政黨利益的界線，民眾究竟這回選舉還要不要埋單，答案恐不是由民進黨說了算。

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