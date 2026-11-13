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綠選戰會議 確立沈伯洋為衝刺主軸

聯合報／ 記者蔡晉宇邱書昱／台北報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）在捷運站外發送第三期「順報」，支持者和沈伯洋熱情互動。記者林澔一／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）在捷運站外發送第三期「順報」，支持者和沈伯洋熱情互動。記者林澔一／攝影

選戰倒數，總統府秘書長潘孟安昨列席民進黨北市擴大選戰會議，確立以台北市長候選人沈伯洋為全國選戰衝刺主軸，潘孟安也表示，行政團隊會維護民主選舉秩序，不容境外勢力介選。沈伯洋今將合體十四位民進黨縣市長候選人，呼籲青年返鄉投票；明天下午將在二二八公園辦「洋流祭」，周日將在士林北投區舉辦壓軸大洋流車掃。

民進黨昨選戰會議聚焦北市選情，包括潘孟安、民進黨秘書長徐國勇、廿六位民進黨台北市議員候選人都出席。對後續選戰策略，沈伯洋說，依舊空戰、陸戰並進，也傾向續推「政策島」來個總複習。沈伯洋競選總幹事吳思瑤說，接下來三大競選策略，首先要強化各宮廟、地方系統的組織，再者強化支持者拉票動力，最後是強化即時闢謠。

兼任民進黨主席的總統賴清德昨有其他行程安排，因此由總統府秘書長潘孟安代表出席。據轉述，潘孟安在會中分享過去縣長選舉經驗，如何串接地方組織，他也提及，接近選戰倒數階段，團隊身體健康及安全問題也不可忽視。

吳思瑤也轉述，潘孟安提及，近期媒體揭露，不管是深偽影片、中國介選，或是檢調機關查辦的境外不法資金案例，層出不窮，行政團隊會維護民主選舉秩序，不容境外、不法勢力影響或介入，該做的執法一定嚴格執行，保護每一位守法的候選人。

民進黨人士說，對手蔣萬安畢竟是現任市長，擁有非常豐沛現任者優勢跟資源，沈伯洋團隊在基層組織上，要全力固守，全面再次強化陸戰、固守現有陣地是首要任務；第二、戒慎恐懼不是嘴上說的，要透過行動去實踐，且要強化支持者所有固票、催票、拉票的行動力。

綠營輔選人士說，沈伯洋最後三周將有相當時間輔選外縣市，其中重中之重是新北市，「雙北連線」與民進黨新北市長候選人蘇巧慧等跨區合體，爭取中間及青年選民，其他包括基隆市、新竹市、台中市等選情膠著區域都會盡量串聯，發揮「洋流共伴效應」。

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