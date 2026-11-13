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蔣萬安、韓國瑜今合體 安心大遊行明登場

聯合報／ 本報記者／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨天請假首日啟動密集陸戰，在木柵市場拜票時受到婆婆媽媽熱烈歡迎。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨天請假首日啟動密集陸戰，在木柵市場拜票時受到婆婆媽媽熱烈歡迎。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安昨天請假首日啟動密集陸戰，「安心大遊行」明天登場，民眾黨秘書長周榆修將率領六名北市議員候選人響應參與；蔣萬安說，藍白共同目標就是席次最大化，在彼此善意持續堆疊下，為台北創造更大福祉。蔣萬安今天將與立法院長韓國瑜合體，全體藍委共同宣傳「安心大遊行」，展現藍營大團結氣勢。

民眾黨北市黨部昨天記者會，周榆修與議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫、吳怡萱一字排開。周說，蔣萬安提出安心大遊行的邀請，民眾黨與黨團成員一致決定參與；他也說，民眾黨與蔣萬安、國民黨最近在全國各項選舉合作，很自然且倒吃甘蔗。

不只藍白合，北市前議長陳健治昨也現身破除「拔樁」疑雲，表態力挺蔣萬安；台中市長盧秀燕說，有陳健治幫忙領軍，一定能助蔣萬安高票連任。

蔣萬安昨天上午先與基隆市長謝國樑到木柵市場掃街，下午兩時單親媽媽饗食嘉年華、再轉往慈濟六十活動，下午三時半參加台北市資深民代後援會成立大會，晚間再轉往公館夜市掃街。前立委陳學聖說，現在非常危急，每個人拉三、五百票，累積起來就能成為關鍵的選票。

對於賴清德總統聲援遭出征的店家或個人，強調騷擾或干預他人意見表達，違背民主基本素養。蔣萬安說，賴清德當時說要打掉雜質或發動無差別大罷免，難道不也是傷害台灣民主？很多支持者過去這段時間不敢發聲，他呼籲大家不要怕、站出來，最近看到各個網路社群勇於表達自己的意見，他非常感謝，希望大家繼續往前進。

對於能否守住雙北？立法院前院長王金平昨說，「應該是相當大的可能」，蔣萬安選情漸入佳境，空戰應該都差不多了，接著就是陸戰，動員順利，贏面比較大；至於國民黨高雄市長候選人柯志恩的內部民調並沒有輸，辯論形成關鍵分水嶺，民意站在柯志恩這裡。

除了集結陸戰氣勢，國民黨團昨也宣布成立「反奧步法律顧問團」，律師葉慶元說，現今科技能偽造政治人物深偽影片，意圖使人不當選而散布謠言已觸犯選罷法；民進黨候選人沈伯洋日前稱「台北市兒虐案為六都之首」屬標準假訊息，若不道歉恐面臨法律責任，呼籲檢調勿雙標辦案。

國民黨主席鄭麗文表示，今年選舉是一個不公平、不對稱的戰爭，國家機器全面出動，司法高度介入，主政者率先謠言治國，製造莫須有的對立，呼籲全民站出來投票，希望台灣的民主不會因為統治者的高壓而被束縛。

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