柯志恩跨縣市造勢 跑雲林澎湖 拉候選人一起掃街

國民黨高雄市長候選人柯志恩自辯論會後人氣上漲，展開跨縣市輔選，昨上午跨海與同黨澎湖縣長候選人陳振中掃街，雙方一起拋出強化澎湖赴高雄就醫轉診服務等三大合作願景；她下午再和黨籍縣長候選人張嘉郡分享教育政見，也喊出雲林、高雄雙城互補，讓兩城市持續進步。

柯志恩和高市議會國民黨團總召黃香菽等人與陳振中等人到馬公北辰市場掃街，沿路獲攤商熱情贈送土魠魚羹、黑糖糕與風茹茶等在地特產，更有民眾直言全家都住在高雄、支持柯志恩。

針對離島民眾關切的醫療與交通需求，陳振中提出兩大高澎合作方向，澎湖縣衛生局現有高雄榮總等轉診就醫專責窗口，他當選將進一步完善出發前聯繫與到院後服務，且交通方面，會爭取增加高雄與澎湖間的航班與船班。

柯志恩則提出高澎合作的三大核心願景，她說，第一是深化台南、高雄、屏東、澎湖四縣市合作，第二為發展「高雄澎湖雙港郵輪經濟」，爭取開闢高雄出發、澎湖停靠的多港航程，第三則是深化兩地醫療轉診、遠距醫療及交通接駁合作。

柯志恩到雲林，與張嘉郡在斗六一家咖啡廳舉行小型的教育創新與人才培育願景座談，接著車隊掃街；柯強力推崇張年輕、有想法、有創新思維、有國際觀，是雲林最棒的縣長人選，能為下一代打造更好的教育環境。

「我和柯志恩將用媽媽的心情來守護城市及下一代」，張嘉郡說，自己提出未來黃金十年教育政策，也會持續向柯志恩學習汲取經驗，雲林、高雄雙城互補、支援。