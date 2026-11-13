快訊

讚黃仁勳表現出色…川普點名蘋果庫克接任 「傳奇接替傳奇」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德總統五度跑雲林助選 拉抬劉建國選情

聯合報／ 記者蔡維斌謝進盛魯永明／連線報導
賴清德總統（中）昨為民進黨雲林縣長候選人劉建國（左）輔選。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統（中）昨為民進黨雲林縣長候選人劉建國（左）輔選。記者蔡維斌／攝影

賴清德總統積極拉抬民進黨雲林縣長候選人劉建國選情，昨與劉連參拜五間宮廟，是自八月選舉開打以來第五度到雲林助選，且明天還要再為劉成立麥寮競總站台；賴說，雲林兩個縣長候選人「一個靠自己、一個靠家族」，要選對的人劉建國。

賴清德總統昨和劉建國一連參拜虎尾持法媽祖宮、土庫馬光南天宮、元長內寮無極聖殿、水林蕃薯厝順天宮、口湖椬梧順天宮。

賴清德說，這次選舉劉像是雲林的兒子、另個是女兒，對大家來說手心手背都是肉，但劉從基層代表作起，靠自己努力和大家支持，另一位是靠「序大人（台語指父母或長輩）」，要選對的人才能帶領雲林繼續前進。

另，民進黨南市長候選人陳亭妃的鐵馬騎乘行動昨在安定區蘇厝長興宮前集合，她表示，很多社區關懷據點阿公阿嬤來為她加油，未來也會聚焦在關懷據點，尤其目前中央長照點一點○到三點○，都是統一樣板，不一定適合每個地方長照體系，若當選要把中央所有長照能量轉為台南需要的長照系統。

據了解，中職兄弟象隊選手詹子賢為蘇厝長興宮奉祀千歲爺收的乾兒子，陳亭妃也被問到體育選手出路，她說，自己從議員到立委一路關心運動選手生計，市府要全力投入栽培，檢討如何讓選手留在台南、代表台南。

此外，民進黨嘉市長候選人王美惠昨於臉書粉專發布政見動畫影片，以她騎著摩托車穿梭嘉市，解說八大政見，包括「產業創新、經濟起飛」、「交通升級、安全暢行」、「AI治理、科技惠民」等。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 劉建國 賴清德 雲林 麥寮 宮廟

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

賴總統第5度赴雲林 暗批對手「一個靠自己、一個靠家族」挺劉建國

雲縣長藍綠過招 張嘉郡動員催票、劉建國狂出總統牌

賴總統力推劉建國政見 籲集中選票選對的人

鐵馬騎乘拜票 陳亭妃：把體育選手當成自己寶貝照顧

相關新聞

竹北混戰局勢恐外溢！藍喊集中選票 綠白拚破圈

新竹縣市選情複雜，藍白在竹市合作挺無黨籍市長高虹安，但國民黨主席鄭麗文昨示警，議員選情拉警報，呼籲支持者集中選票。綠白拚「破圈」爭取支持，紛與對手陣營合體。民眾黨創黨主席柯文哲說，藍營也有支持綠營鄭朝方的人，國民黨處理整個亂了套。政壇分析，竹北藍白分裂牽動縣市選情，更可能影響新竹以外的戰局。

張善政官邸見網友破謠言 莊瑞雄為「中風說」道歉

投票倒數計時，桃園市長張善政昨起請假拚選舉，昨早到桃園區站路口與通勤族打招呼，他昨首開通社群Threads帳號，昨晚還發臉書回應「住新店」傳言，邀網友到市長官邸外見面。民進黨市長候選人黃世杰持續掃街拜票，今傍晚將與台北市長候選人沈伯洋合體車隊掃街，廣邀支持者到場應援。

蔣萬安李四川雙北政見合擊 推公車月票399搭到飽

雙北市長選戰升溫，交通為藍綠陣營交鋒焦點。國民黨台北市長蔣萬安與新北市長候選人李四川昨共同拋出「雙北公車三九九定期月票」政見，推估有卅萬公車族受惠，主打減輕純公車族負擔並優化路網，為司機降壓。

謝典霖延押2個月 選上也趕不上宣誓就職日

彰化縣議長謝典霖涉嫌賄選，羈押將滿二個月。彰化地院昨日裁定，自本月十七日起延長羈押二月，並禁止接見通信。延押期間涵蓋十二月二十五日新任議員宣誓就職日，謝典霖若當選議員，恐無法親自出席宣誓，連任議長之路出現變數。謝母鄭汝芬昨天受訪表示，聽到延押消息「就像整個石頭把我盪到最谷底」，將與律師研議提起抗告。

檢警多地查賄 同額選村長還買票 候選人收押

九合一選舉進入倒數，各地檢警調大力掃蕩賄選，近日宜蘭、花蓮、基隆與馬祖都爆出基層選舉賄選案，金門也起訴一案。賄選手段五花八門，除了傳統現金買票，還包括送土雞、保溫瓶、發父親節紅包及招待旅遊；最令人錯愕的是，涉案人中竟有「穩贏」的同額選舉村長與資深績優村長。

蔣萬安、韓國瑜今合體 安心大遊行明登場

台北市長蔣萬安昨天請假首日啟動密集陸戰，「安心大遊行」明天登場，民眾黨秘書長周榆修將率領六名北市議員候選人響應參與；蔣萬安說，藍白共同目標就是席次最大化，在彼此善意持續堆疊下，為台北創造更大福祉。蔣萬安今天將與立法院長韓國瑜合體，全體藍委共同宣傳「安心大遊行」，展現藍營大團結氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。