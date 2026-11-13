賴清德總統五度跑雲林助選 拉抬劉建國選情

賴清德總統積極拉抬民進黨雲林縣長候選人劉建國選情，昨與劉連參拜五間宮廟，是自八月選舉開打以來第五度到雲林助選，且明天還要再為劉成立麥寮競總站台；賴說，雲林兩個縣長候選人「一個靠自己、一個靠家族」，要選對的人劉建國。

賴清德總統昨和劉建國一連參拜虎尾持法媽祖宮、土庫馬光南天宮、元長內寮無極聖殿、水林蕃薯厝順天宮、口湖椬梧順天宮。

賴清德說，這次選舉劉像是雲林的兒子、另個是女兒，對大家來說手心手背都是肉，但劉從基層代表作起，靠自己努力和大家支持，另一位是靠「序大人（台語指父母或長輩）」，要選對的人才能帶領雲林繼續前進。

另，民進黨南市長候選人陳亭妃的鐵馬騎乘行動昨在安定區蘇厝長興宮前集合，她表示，很多社區關懷據點阿公阿嬤來為她加油，未來也會聚焦在關懷據點，尤其目前中央長照點一點○到三點○，都是統一樣板，不一定適合每個地方長照體系，若當選要把中央所有長照能量轉為台南需要的長照系統。

據了解，中職兄弟象隊選手詹子賢為蘇厝長興宮奉祀千歲爺收的乾兒子，陳亭妃也被問到體育選手出路，她說，自己從議員到立委一路關心運動選手生計，市府要全力投入栽培，檢討如何讓選手留在台南、代表台南。

此外，民進黨嘉市長候選人王美惠昨於臉書粉專發布政見動畫影片，以她騎著摩托車穿梭嘉市，解說八大政見，包括「產業創新、經濟起飛」、「交通升級、安全暢行」、「AI治理、科技惠民」等。