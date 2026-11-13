跨區催票輔選 張善政雲嘉南跑透透 還拿鐵鎚送人

桃園市長張善政、南投縣長許淑華已請假投入選舉，兩人昨都到雲嘉南地區輔選，張善政客製化自己的競選小物手套，印上候選人名字贈送，尤其送國民黨南市長候選人謝龍介時另加上一把鐵鎚，張說，「讓你拆烏山頭水庫光電板，還給台南好環境」。

張善政昨起請假，首站到雲林和國民黨縣長候選人張嘉郡車隊掃街，沿途支持者熱烈歡迎，他說，選擇雲林做為第一站輔選，因為桃園有很多雲林鄉親，且雲林智慧農業的發展已具基礎，桃園是全國最大工業城、無人機重鎮，未來兩城合作將無人機技術深化應用，讓雲林成功轉型為發展的農業科技並重的重鎮。

張嘉郡推崇張善政是令人敬佩的政治前輩，她將以「桃園研發、雲林測試」模式，爭取在雲林設立無人機測試與考試場域，引進更多半導體高科技產業進駐九加一產業園區，共促兩地發展。

張善政接續到民眾黨嘉義市長候選人張啓楷競總，分享桃園推動「可負擔住宅」經驗，並力挺張啓楷提出「嘉義好嘉宅」居住正義政見；張啓楷說，承諾當選後新增二千戶社宅，並要求整體開發土地至少提撥百分之三興建社宅，也會參考桃園經驗推動可負擔住宅。

張善政下午與謝龍介在仁德區二空新城辦「安心成家，宜居社區」問政說明會，謝龍介直言參考張善政推動「可負擔住宅」經驗而提出婚育宅政見；張善政說，「台南的事就是我的事」，認為謝龍介主張拆除烏山頭水庫光電板的政見引發共鳴，呼籲鄉親支持謝龍介當選、實現承諾。

另，許淑華南下嘉義縣、市輔選，先與無黨籍嘉縣長候選人吳品叡、國民黨民雄鄉長候選人林于玲等人在民雄鄉車掃拜票，接著前往張啓楷競總助選，她說，嘉市長黃敏惠逐步建立城市特色，不能因首長更替而中斷，張啓楷有才華遠見，願意傾聽市民及各行各業意見，選他才能延續黃敏惠任內的施政成果，推動長遠發展願景。