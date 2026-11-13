蔣萬安李四川雙北政見合擊 推公車月票399搭到飽

雙北市長選戰升溫，交通為藍綠陣營交鋒焦點。國民黨台北市長蔣萬安與新北市長候選人李四川昨共同拋出「雙北公車三九九定期月票」政見，推估有卅萬公車族受惠，主打減輕純公車族負擔並優化路網，為司機降壓。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧稱類似概念今年十月她曾經提過；台北市長候選人沈伯洋則說，若覺得該做，前幾年就應著手推動。

蔣萬安與李四川共推公車「三九九月票」政見，李昨接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時說，二○一八年他擔任新北副市長期間，曾與時任北市副市長鄧家基共同制定一二八○捷運定期票政策，成為現今全國使用人數最多的ＴＰＡＳＳ政策前身；但不少僅搭乘公車、不搭捷運的民眾反映買ＴＰＡＳＳ不划算，因此他與蔣規畫推出三九九定期票，卅天內內不限次數搭乘雙北公車，平均每日僅約十三元，若順利入主新北市府，將與北市攜手落實。

蔣萬安表示，除了直接減輕通勤與轉乘負擔，更要全面檢視雙北公車路網，未來將透過幹線公車與接駁路線整合、調整路線與班次，減少不必要的長距離行駛，在提升路網效率時，也能降低公車司機工作時數與壓力，提供雙北市民更多元、更便利的運輸選擇。

針對藍營共推公車三九九月票政見，蘇巧慧回應，她早在十月便提出「ＴＰＡＳＳ分級自由配」概念，主張在ＴＰＡＳＳ既有制度上進行更細緻的交通規畫，針對「純搭公車」、「公車加捷運」或「火車加捷運」等不同通勤族群重新調配優惠方案，藉以提升大眾運輸使用率。她強調，選戰中大家一起思考好政策、彼此良性競爭並聚焦市政願景，是正向的發展。

沈伯洋則質疑政策提出的時機點，他認為藍營選前拋出此政見「有點突然」，若真的很在意公車族負擔問題，前幾年就應著手推動。

除了回應交通議題，沈伯洋也公布「城市縫合—點亮市民大道」政見，主張「將市民大道還給市民，讓城市空間重新回到以人為本」。他提出「打開」（移除封閉綠籬與圍欄引入天光）、「跨越」（增設南北向平台或人行陸橋）與「轉化」（改造既有突出設施為停留空間）三策略，並選定三處模擬基地推動。蔣萬安回應，北市府最強調而且優先考慮的是市民大道安全和交通通勤。