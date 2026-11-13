基捷二階拆老大公廟？ 藍綠再槓

國民黨尋求連任基隆市長謝國樑日前與民進黨對手童子瑋在辯論會，針對基捷二階路線交鋒，雙方昨再各說各話。國民黨基隆市黨部表示，目前規畫路線未經老大公廟及基隆創價學會會館，兩處都未列入拆遷範圍，批製造民眾恐慌。童子瑋競辦回應，謝陣營只拿一張圖就說不拆遷，市民怎麼會相信。

基隆捷運第二階段八堵站到基隆市區路線爭議，地方尚無共識。國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，基隆市府已說明，目前規畫路線沒經過老大公廟及基隆創價學會會館，這兩處都是基隆重要地方信仰中心，未列入拆遷範圍，但童子瑋講一句可能會拆，讓當地居民和信眾擔心，童身為公眾人物，發言應有明確依據。

市黨部說明，捷運議題不應成製造恐慌、煽動對立的工具，呼籲童子瑋立即停止傳播未經查證的拆遷訊息，公開說明相關說法的資料來源，同時，針對台鐵存續、雙鐵共構、工程經費及施工配套等關鍵問題，提出具體的政策規畫接受市民檢驗。

童子瑋競辦表示，謝國樑陣營只拿出一張圖就說不會拆除老大公廟，完全沒有科學基礎，是否已通過交通部背書？市民難以接受。

童子瑋回應，無論未來如何規畫，都應理解老大公廟承載的是基隆從族群衝突走向和解共存的重要城市記憶，不論最終交通或城市建設方案，應先把基隆重要歷史文化資產辨識清楚，在規畫過程納入文化保存與地方意見。

謝國樑昨由立委葉元之、林沛祥陪同車隊掃街，葉元之說，謝國樑面對「大惡罷」也挺住，請大家以支持反罷免的行動，再支持謝國樑連任成功。