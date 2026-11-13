檢警多地查賄 同額選村長還買票 候選人收押

九合一選舉進入倒數，各地檢警調大力掃蕩賄選，近日宜蘭、花蓮、基隆與馬祖都爆出基層選舉賄選案，金門也起訴一案。賄選手段五花八門，除了傳統現金買票，還包括送土雞、保溫瓶、發父親節紅包及招待旅遊；最令人錯愕的是，涉案人中竟有「穩贏」的同額選舉村長與資深績優村長。

宜蘭縣員山鄉民代表第二選區應選三席、共四人登記參選。繼轉戰鄉代的深溝村長謝易達上月涉嫌以每票一千五百元賄選被收押，曾獲資深績優村長、基層實力雄厚的無黨籍內城村長朱火金昨也涉嫌以每票三千元買票。宜蘭地檢署漏夜偵訊後，向法院聲押朱獲准，二名涉案親友各以廿萬元交保。同選區接連二名候選人遭收押禁見，寫下今年宜蘭選舉首例；地方人士不解，在四搶三且已有一人收押情況下，朱選情大好為何仍要冒險買票。

同樣令人詫異的還有花蓮縣秀林鄉富世村長選舉，選區原有二人登記，但國民黨提名人選因資格不符無法登記，無黨籍候選人張文盛已是同額選舉。不料檢調卻接獲檢舉，指張與妻子涉嫌發放一千元現金並贈送市價約一千元土雞拉票。花蓮地檢署搜索並約談十二人到案，訊後認定張姓夫妻涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請二人羈押禁見獲准。

基隆市七堵區則傳出「變相買票」，基隆地檢署查出，永平里長候選人張美瓊被控今年八月藉社區發展協會會員大會時，以慶祝父親節名義發放二百元現金紅包；九月舉辦社區遊覽時更以「先收費、出遊時全額退費」方式變相招待旅遊。檢調傳喚張及選民共廿四人，基隆地院法官認定其犯罪嫌疑重大且有串滅證之虞，裁定羈押禁見。

離島連江縣議員選舉也傳賄選，連江與台北地檢署查獲議員候選人吳軾子（本名劉秋貴，更生黨主席）涉嫌以贈送保溫瓶等方式賄選，還涉及虛遷戶籍製造「幽靈人口」，另未經許可違法收受政治獻金。檢調跨海搜索十六處，約談九名被告與十七名證人；吳複訊後原獲諭知四十萬元交保，但覓保無著，改聲請羈押。

金門地檢署查獲金湖鎮民代表候選人林長鴻今年五月起透過王姓樁腳，以每票三千元賄選，檢方偵查終結，昨天依違反選罷法起訴林及王二人，移審金門地院。