韓國瑜快閃馬祖挺王忠銘 鄉親搶合影

中國國民黨連江縣黨部昨辦創黨一三二周年黨慶活動，立法院長韓國瑜專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，也為國民黨籍候選人王忠銘加油造勢。韓國瑜昔日在莒光服役，與馬祖有一段特殊情緣，此次重返故地，受到鄉親熱烈歡迎，不少民眾聞訊到場合影，現場人氣沸騰，展現「韓流」魅力。

韓國瑜談起與馬祖的淵源回憶說，年輕時曾在莒光服役，當年駐守離島的點滴至今仍記憶猶新，他引用詩句自嘲「少小離家老大回，鄉音無改『鬢毛都沒了』」，逗得現場笑聲不斷。他表示，從當年在莒光服役的軍官，到現在以立法院長身分再度踏上馬祖，雖身分不同，但對這片土地的感情始終沒改變。

韓國瑜也不吝肯定王忠銘的地方治理表現，認為連江縣在縣府、立委及議會努力下，地方建設已有成果，相信在王的帶領下，馬祖未來會越來越好，韓國瑜並承諾只要地方有需要，未來都會盡力協助。

王忠銘感謝韓國瑜前來馬祖參加黨慶，他指馬祖交通、醫療、教育、觀光及公共建設都不同於台灣本島，須仰賴中央與地方持續合作，才能改善生活環境、提升公共服務品質。