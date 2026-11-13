快訊

讚黃仁勳表現出色…川普點名蘋果庫克接任 「傳奇接替傳奇」

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜快閃馬祖挺王忠銘 鄉親搶合影

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江報導
中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜（左）專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，並與連江縣長王忠銘、立委陳雪生合影。圖／國民黨連江縣黨部提供
中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜（左）專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，並與連江縣長王忠銘、立委陳雪生合影。圖／國民黨連江縣黨部提供

中國國民黨連江縣黨部昨辦創黨一三二周年黨慶活動，立法院長韓國瑜專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，也為國民黨籍候選人王忠銘加油造勢。韓國瑜昔日在莒光服役，與馬祖有一段特殊情緣，此次重返故地，受到鄉親熱烈歡迎，不少民眾聞訊到場合影，現場人氣沸騰，展現「韓流」魅力。

韓國瑜談起與馬祖的淵源回憶說，年輕時曾在莒光服役，當年駐守離島的點滴至今仍記憶猶新，他引用詩句自嘲「少小離家老大回，鄉音無改『鬢毛都沒了』」，逗得現場笑聲不斷。他表示，從當年在莒光服役的軍官，到現在以立法院長身分再度踏上馬祖，雖身分不同，但對這片土地的感情始終沒改變。

韓國瑜也不吝肯定王忠銘的地方治理表現，認為連江縣在縣府、立委及議會努力下，地方建設已有成果，相信在王的帶領下，馬祖未來會越來越好，韓國瑜並承諾只要地方有需要，未來都會盡力協助。

王忠銘感謝韓國瑜前來馬祖參加黨慶，他指馬祖交通、醫療、教育、觀光及公共建設都不同於台灣本島，須仰賴中央與地方持續合作，才能改善生活環境、提升公共服務品質。

2026九合一選舉

2026九合一選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

韓國瑜重返馬祖掀「韓流」 鄉親搶合影力挺王忠銘拚連任

韓國瑜多陪車掃半個多小時 江啟臣說因為這句話

影／宋楚瑜力挺林啟明烏來競總成立 承諾攜手為原住民打造尊嚴未來

造勢拚場李四川車掃 三子周末合體助攻

相關新聞

竹北混戰局勢恐外溢！藍喊集中選票 綠白拚破圈

新竹縣市選情複雜，藍白在竹市合作挺無黨籍市長高虹安，但國民黨主席鄭麗文昨示警，議員選情拉警報，呼籲支持者集中選票。綠白拚「破圈」爭取支持，紛與對手陣營合體。民眾黨創黨主席柯文哲說，藍營也有支持綠營鄭朝方的人，國民黨處理整個亂了套。政壇分析，竹北藍白分裂牽動縣市選情，更可能影響新竹以外的戰局。

張善政官邸見網友破謠言 莊瑞雄為「中風說」道歉

投票倒數計時，桃園市長張善政昨起請假拚選舉，昨早到桃園區站路口與通勤族打招呼，他昨首開通社群Threads帳號，昨晚還發臉書回應「住新店」傳言，邀網友到市長官邸外見面。民進黨市長候選人黃世杰持續掃街拜票，今傍晚將與台北市長候選人沈伯洋合體車隊掃街，廣邀支持者到場應援。

蔣萬安李四川雙北政見合擊 推公車月票399搭到飽

雙北市長選戰升溫，交通為藍綠陣營交鋒焦點。國民黨台北市長蔣萬安與新北市長候選人李四川昨共同拋出「雙北公車三九九定期月票」政見，推估有卅萬公車族受惠，主打減輕純公車族負擔並優化路網，為司機降壓。

謝典霖延押2個月 選上也趕不上宣誓就職日

彰化縣議長謝典霖涉嫌賄選，羈押將滿二個月。彰化地院昨日裁定，自本月十七日起延長羈押二月，並禁止接見通信。延押期間涵蓋十二月二十五日新任議員宣誓就職日，謝典霖若當選議員，恐無法親自出席宣誓，連任議長之路出現變數。謝母鄭汝芬昨天受訪表示，聽到延押消息「就像整個石頭把我盪到最谷底」，將與律師研議提起抗告。

檢警多地查賄 同額選村長還買票 候選人收押

九合一選舉進入倒數，各地檢警調大力掃蕩賄選，近日宜蘭、花蓮、基隆與馬祖都爆出基層選舉賄選案，金門也起訴一案。賄選手段五花八門，除了傳統現金買票，還包括送土雞、保溫瓶、發父親節紅包及招待旅遊；最令人錯愕的是，涉案人中竟有「穩贏」的同額選舉村長與資深績優村長。

蔣萬安、韓國瑜今合體 安心大遊行明登場

台北市長蔣萬安昨天請假首日啟動密集陸戰，「安心大遊行」明天登場，民眾黨秘書長周榆修將率領六名北市議員候選人響應參與；蔣萬安說，藍白共同目標就是席次最大化，在彼此善意持續堆疊下，為台北創造更大福祉。蔣萬安今天將與立法院長韓國瑜合體，全體藍委共同宣傳「安心大遊行」，展現藍營大團結氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。