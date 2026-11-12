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宜蘭縣長選舉政見18日登場！採兩階段發言非辯論 議員選舉這4區全缺席
宜蘭縣長選舉及縣議員選舉的公辦電視政見會即將登場，兩場縣長選舉政見會時間18日下午2時、21日下午2時在聯禾有線電視第4頻道直播。縣選委會表示，縣長選舉公辦政見會採「兩階段發言」並非辯論，每階段12分鐘，目前5位縣長候選人都勾選參加。
此外，宜蘭縣議員選舉共有12個選區，這次公辦電視政見發表會只安排9場，第七選區五結鄉、第八選區冬山鄉、第十選區蘇澳鎮、第十一選區平地原住民的候選人都不參加；第一選區宜蘭市因為參選人數較多，分成上午及下午舉辦，每人發表15分鐘政見。
★縣長選舉公辦電視政見發表會在聯禾有線電視第4頻道播出，直播及重播時間如下：
第一場18日 (星期三)下午2時舉行，重播時間23日(一) 下午6時及24日(二) 下午6時。
第二場21日 (星期六)下午2時舉行，重播時間26日(四) 下午6時及27日(五) 下午2時。
★縣議員選舉公辦電視政見發表會在聯禾有線電視第3頻道播出，直播及重播時間如下：
第3選舉區（礁溪鄉）18日上午9時，重播時間11月22日上午9時。
第4選舉區（員山鄉）18日上午10時30分，重播時間11月22日上午10時。
第5選舉區（壯圍鄉）19日上午9時，重播時間23日上午9時。
第9選舉區（三星鄉）19日上午11時，重播時間23日上午10時30分。
第6選舉區（羅東鎮）19日下午2時，重播時間23日下午2時。
第12選舉區（大同鄉等山地原住民）19日下午4時，重播時間23日下午3時30分。
第1選舉區（宜蘭市）20日上午9時，重播時間24日上午9時。
第1選舉區（宜蘭市）20日下午2時，重播時間24日下午2時。
第2選舉區（頭城鎮）20日下午4時，重播時間24日下午3時30分。
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