對李四川政見會有信心！柯志恩稱讚行政經驗 黃國昌促蘇巧慧說清楚爭議

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚參加民眾黨主席黃國昌的直播節目，開播前受訪被問到明天新北市長首場公辦政見會，2人都說李四川有豐富行政經驗，有信心能對市政議題完整呈現，黃國昌則呼籲蘇巧慧把曠世智能的爭議講清楚。

柯志恩說，李四川在許多公務行政系統歷練非常久，所以任何市政相關議題，憑他的務實經驗都能非常完整表達。她對「川伯」有絕對信心，他的實務經驗贏過任何部分，只要把他自己所知道的完整呈現，表現就會非常精彩。

黃國昌也說「我對川伯很有信心啊！」雖然外界覺得他講話比較慢、口才相對而言比較普通。但相信應該不會像賴瑞隆一樣，申論的時候留白40秒，讀完稿以後沒有東西可以讀，不知道要幹嘛，也不會像沈伯洋一樣，連都更基本的 ABC都搞不太清楚。

「倒是蘇巧慧對曠世智能的弊案，閃得夠久了」。直到今天，為什麼他們家可以用比較少的錢買到那麼多股票？然後我們納稅人跟被當「盤子」一樣，花了那麼多的錢，但是所占股份卻這麼少。「蘇巧慧到現在還說不清楚、講不明白啊！明天既然是公辦政見發表會，希望她能夠把這些弊案、相關的質疑能夠清楚跟新北市民講清楚」。