影／破除「新店市長」謠言 張善政今晚約網友官邸見面人氣高

國民黨桃園市長張善政因老家在新北新店，常遭政治立場不同的網友揶揄「新店市長」，選舉期間更頻繁。他今天開通社群平台threads帳號分享對美光的看法時也遭質疑，晚間索性約市民在市長官邸見面，分送選舉文宣小物，結果吸引民眾大排長龍索取。

張善政今天晚上8時現身市長官邸門口，國民黨桃園市議員詹江村、張碩芳與民眾黨桃園市議員候選人徐千晴陪同。

張善政表示，threads上面常有網友對市政執行有疑問，想說直接在threads回應比較好，所以開通帳號。今天分享對美光的看法，結果有人歪樓提他住新店，所以乾脆讓大家來看看。常有人說他是新店市長，但事實上，他除非隔天一早台北有重要行程，否則大部分的時間都住官邸，甚至有人說他太太叫計程車都是給官邸地址，也足以證明他們夫妻都住在這裡。

張善政說，最近他的選舉文宣小物很夯，很多問可以去哪裏領，於是也趁今晚的機會發放，看到支持者大排長龍，甚至留著4年前的競選文宣品，心裡滿滿感動。