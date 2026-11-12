衝公館夜市挺蔣萬安！沉默的年輕人直呼：很多人怕被出征 但一定出來投票

選舉倒數16天，台北市長蔣萬安今起開始請假投入選戰，晚間來到公館夜市掃街，人還沒到場，就有不少支持者到場等待。現場有市民相信蔣一定會當選連任，大家都有眼睛在看，只是不想要被出征，但會默默走出來投票。

家住大安區的50幾歲市民表示，本來就知道蔣萬安要來公館夜市，就來這裡吃飯、逛街，也支持一下蔣萬安。她和蔣握手時，感覺到很有力氣、真誠。

市民35歲周小姐今天下班後來公館接兩個讀國小的孩子，得知蔣萬安晚上要來，特地留下來等，第一次看到本人還握到手，大讚「好溫暖的手」，她也特別秀出剛拿到的飄帶，直呼非常幸運，笑意藏不住。「我非常支持蔣萬安」，因為他真的有在做事，不像有人只會講那種沒素質的話。

周小姐認為，蔣萬安的有感施政不只營養午餐補助，自家小朋友愛喝牛奶，每周都可以開心去領牛奶。談及近來選情狀況，她心疼喊話「市長加油！我們相信你一定會做得到，一定當選、連任。」大家都有眼睛在看，只是不想要被出征而已，莫名其妙就會被攻擊，所以會是默默地走出來投票。

新北市民40幾歲王小姐目前在北市擔任幼教老師，「很支持蔣萬安」，因為感受到北市一直在進步，例如老師每月津貼提升，自己就有受惠；她4年前市長選舉掃街第一次見到蔣萬安，再來是蔣上任後到育幼院出席活動，第3次是今晚，因為從臉書得知資訊，6時30分特地來等他。她說，雖然不是台北市民，「但我會幫忙拉票。」

「為什麼不支持蔣萬安，要支持另外一個？」新北30歲上下的陳姓姊妹直言，欣賞蔣萬安的親和力和魄力，不像另一個只會講幹話。至於北市選情，「一定是蔣萬安，他一定會上啊。」她們說，今天下班後先回家，再騎車過來，「我們是特地來看萬安」，第一次看到本人，感覺很有親和力，可惜太遠了，沒有握到手，也沒拿到飄帶。

馬來西亞李小姐站在水源市場旁的行人天橋上，從高處俯瞰現場狀況。她說，目前在高雄讀書，因為喜歡國民黨的哥哥來台灣玩，到台北剛好遇到蔣萬安的造勢活動，自己就陪著一起過來，她第一次看到蔣萬安，感覺現場支持者滿多的。