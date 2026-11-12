首度與李四川合體專訪！蔡碧雲曝「理工暖男」柔情 為選戰遭抹黑哽咽

選戰倒數16天，國民黨新北市長候選人李四川與太太蔡碧雲今首度夫妻合體接受電視台專訪。蔡碧雲透露，李四川雖不擅長甜言蜜語卻非常貼心，在家經常負責切菜、洗碗、做家事，還擅長煎魚及包粽子。談及李四川投入選戰遭遇抹黑，她更一度哽咽落淚，向來給人鐵漢形象的李四川還上前擁抱太太，展現「理工暖男」鐵漢柔情的一面。

李四川與蔡碧雲的專訪今晚在台視「台灣名人堂」播出。談到為何願意陪同丈夫接受媒體專訪，蔡碧雲說「因他值得我支持，所以就站出來了」。她坦言，對李四川決定投入人生第一場選戰，一開始確實嚇一跳，「我其實不是反對而是擔心，因為害怕台灣選舉文化中的抹黑」，不過她強調，既然丈夫決定參選，自己就全力支持，只是過去很少站到鏡頭前，如今選擇走到幕前，就是希望用實際行動表達對丈夫的信任與支持。

談及兩人是否有浪漫點滴，蔡碧雲笑說，李四川其實只送過一次花，雖然對情感「講不出口」，但會用寫的，「以前年輕交往的信，我都一直保留著」，李四川在一旁聽得有些靦腆，也讓主持人侯乃榕忍不住要求兩人靠近一點、擁抱一下，現場氣氛相當溫馨。

提及丈夫最適合擔任市長的特質是什麼？蔡碧雲毫不猶豫指出，除了專業能力，更重要的是「他肯做事、會做事、願意做事」。她表示，李四川不只是努力，更具備出色的溝通協調能力與執行力，即使遇到跨部門、跨縣市的複雜問題，仍會花時間協調、找到解決方案。

李四川表示，自己從未想過人生會走上選舉這條路，對他而言，不管選舉前、選舉中、選舉後，都是同一個李四川，不必為了選舉刻意改變自己。他也希望以自身經驗鼓勵年輕人，即使出身平凡、沒有背景跟資源，只要有專業、願意做事，仍有機會獲得市民肯定，改變台灣過度依賴包裝的選舉文化。

李四川強調，「看板再多，路也不會變平；網路聲量再高，也解決不了淹水」，自己最大的優勢就是40多年的實務經驗，「29區都看得到我的建設」。他承諾，未來將延續侯友宜市長的市政基礎，精進正在做的建設、加速需要推動的政策，讓新北的發展更上一層樓。

談到如何吸引中間選民，李四川指出，中間選民大多是經濟選民，重視城市發展、就業機會與生活品質，因此他提出「南有巨蛋城、北有科學城」，在樹林推動新北大巨蛋、板橋規劃小巨蛋，透過大型體育賽事、演唱會經濟及國際展演活動，帶動觀光人潮、在地商機及就業機會。

此外，他的政見包括興建蘆社大橋，將北士科輝達等AI高科技產業量能串連至蘆洲、五股，並透過台64、65快速道路，串聯板橋、土城、樹林、新店等產業聚落，並推動淡海新市鎮二、三期高科技產業專區開發，打造AI科技產業廊帶，創造更多就業機會，讓年輕人能夠在新北安居樂業。

李四川表示，城市發展必須有完善交通配套，未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」、「淡北快線」、「中和光復線延伸」、「汐東線延伸」等，打造雙北30分鐘核心生活圈，並進一步串聯基北北桃生活圈，改善通勤族每天面對的塞車問題。另也將育嬰留職停薪補助由現行八成補足至百分之百，讓父母不必因薪資高低決定誰照顧孩子，讓年輕人可安心照顧家庭。