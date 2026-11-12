影／賴瑞隆後援會爆爭議 柯志恩：他的「咖位」不足選高雄市長

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚被媒體問到，關於競選對手的後援會成員爆出許多爭議包括貪汙遭判刑、涉及貪瀆案等等。她說，賴瑞隆在民進黨派系「咖位」不足，萬一真的當上高雄市長，市政府公務系統將會受到非常嚴重挑戰。

柯志恩說，賴瑞隆本身是新潮流培植的「二軍」，他本身的「咖位」來打這個「大聯盟」真的是有點不足。所以他的後援會成員包括會長，應該都是背後有人指派。

今天發生這麼多狀況，他永遠都是以「已經請辭」、「一切尊重司法」搪塞過去。但可以看得出來，也不過就發表幾個後援會就幾乎都有一些爭議。可以想像如果有一天萬一他真的當上高雄市長，他用人的標準到底在哪裡？背後又有誰要派遣什麼樣的人，硬塞給他當市政府局處首長？

「我覺得這些東西都要讓高雄市民，真的用很理性的態度來檢視一下。新潮流用人向來不問專業，只問到底為他們派系能夠增加多少」。從現在的後援會會長就可以看得出，未來他如果真的有機會進入高雄市政府，整個市政府的公務系統將會受到非常嚴重的挑戰。