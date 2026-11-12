陪黃世杰掃街出狂言稱「張善政選到一半中風」 莊瑞雄道歉：虛心檢討

桃園市長選戰進入最後階段，國民黨桃園市議員詹江村今天公布一段錄音，指出民進黨立委莊瑞雄與桃園市長候選人黃世杰在掃街時，莊瑞雄竟詛咒桃園市長張善政選舉選到一半中風。莊瑞雄表示，這是他個人發言不周，應由他承擔責任，與他人無涉，也向張善政致歉，並祝福他身體健康，

根據音檔，莊瑞雄說，「怎麼會想到台北這麼短的時間選到這樣，你怎麼知道張善政會不會選到一半中風？」影片最後，莊瑞雄還詢問旁人，「這個直播沒有聲音出去？」疑似未察覺對話已透過直播麥克風同步播出。

莊瑞雄表示，對於11日車掃前，他談話中的不妥言詞，要向張善政及社會大眾表達誠摯歉意，會提醒自己，無論任何場合，都應謹言慎行、尊重他人。

莊瑞雄說，當時並無詛咒或希望任何人生病的意思，但談話確實欠缺分寸，不應以他人的健康作為舉例或玩笑，身為民意代表，應該更加謹慎，這點他虛心檢討，也不應造成其他人的困擾。