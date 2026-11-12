黃世杰車掃直播全都錄！莊瑞雄疑吐「選到一半張善政若中風」 藍批言論歹毒

2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰昨邀立委莊瑞雄車隊掃街助選，直播過程莊爆出「張善政選到一半中風」等語，被國民黨桃園市議員詹江村批心態歹毒。黃世杰表示，政治人物應謹言慎行，他從政以來都以最高標準自我要求。

詹江村表示，台灣人都是善良的，選舉是一時，做人是一輩子，何必因為選舉而狠毒詛咒對手呢？譴責莊瑞雄跟黃世杰昨天在平鎮掃街的直播詛咒張善政選舉選到一半中風。

詹江村也說，黃世杰的聲勢為什麼拉不起來？莊瑞雄不是檢討民進黨是否提名的失誤，反而以惡毒的言語詛咒對手。這種心態歹毒的邪念，如果選上桃園市長又如何？難道沒有投票給黃世杰的桃園人，也該被詛咒嗎？

針對莊瑞雄委員發言，黃世杰表示，稍早有看到莊瑞雄委員的發言，無論選舉過程與結果如何，政治人物都應謹言慎行，從政以來，我都以最高標準要求我自己，未來也會如此。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

民進黨桃園市長候選人黃世杰昨與立委莊瑞雄車掃時，莊瑞雄疑似與黃世杰講話時，提及「選到一半張善政若中風」；這段掃街直播在黃世杰臉書仍看得到。圖／截自黃世杰臉書