潘孟安列席綠營北市選戰會議 許宇甄轟：國家機器全面介選？

針對總統府秘書長潘孟安出席北市擴大選戰會議，國民黨團書記長許宇甄質疑，潘孟安究竟是總統府秘書長，還是民進黨競選總幹事？難道總統府已經變成民進黨競選總部，國家公務員也要兼任選舉樁腳？

許宇甄表示，行政不中立對民進黨而言，早已是家常便飯。潘孟安領的是國家薪水，擔任的是總統府秘書長，卻跑到民進黨開選戰會議，請問潘孟安究竟是總統府秘書長，還是民進黨競選總幹事？難道總統府已經變成民進黨競選總部，國家公務員也要兼任選舉樁腳？

許宇甄指出，過去國民黨團就一再質疑司法介選、查賄標準不一，如今連總統府秘書長都親自下場，府院黨全面動員，讓人質疑國家機器是否正在全面介入選舉。

許宇甄說，這根本就是電影「少林足球」的經典場景，「球證、旁證、主辦、協辦，所有單位都是我的人！」民進黨認為，只要掌握行政資源、司法與執法權力，就可以把民主選舉變成自己說了算的比賽？

許宇甄強調，國民黨絕對全力備戰，不會因為民進黨動員府院黨就退縮。她嚴正要求賴政府恪守行政中立，司法機關依法公正辦案，不得讓國家公權力淪為選舉工具。

她批評，選舉可以有輸贏，但裁判不能穿球衣下場踢球。民進黨如果連裁判都想自己當，還有什麼資格向人民高喊民主？