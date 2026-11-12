青年中和街頭開講挺李四川 蔡碧雲到場致謝、懇託鄉親支持

今天下午多位青年朋友前往新北市中和區的景安路與板南路口舉辦「青年挺四川肥皂箱街講」，從通學通勤、居住到未來成家，分享對於李四川政見的肯定及支持，吸引民眾駐足聆聽、熱烈鼓掌。新北市長候選人李四川的「牽手」蔡碧雲也到場感謝青年朋友的應援，並走進中和和平街黃昏市場，接力向鄉親懇託，途中遇到104歲人瑞，兩人親切問候，互動溫馨。

今日前來街講的有民眾黨中和議員候選人陳怡君、國民黨青年團總團長徐致遠、台北商業大學學生林語晨、德育護理健康學院大二生顏嘉俊、新北青工會成員陳昱宏，眾多年輕朋友一起站在街頭的肥皂箱上，用自己的話，說出對新北未來的想像。

在新北生活20年的陳昱宏表示，李四川擁有逾40年公務經驗，理解基層想法、願意傾聽，更是會做事的人，期待他接棒侯友宜市長推動軌道建設，透過北北基桃合作，讓北台灣發展得更好。徐致遠則從自身就學經驗出發，肯定李四川擔任台北市副市長期間參與推動公館圓環改善，未來也將推動蘆社大橋等交通政見，以具體建設與政策回應青年需求。

青年朋友也將話題從交通延伸到生活，林語晨分享對文化幣、觀光周遊券跨縣市使用及友善動物環境的期待；顏嘉俊則表示期待增加公托、運用閒置教室轉作公托空間，減輕年輕世代對婚育與照顧的擔憂。陳怡君也到場表達支持，肯定李四川誠實、努力，呼籲鄉親支持會做事的人。青年輪番分享，讓路過及公園內的民眾聚集聆聽，並以掌聲回應。

蔡碧雲今下午也特別到場，感謝青年朋友的應援，並前往中和和平街黃昏市場，向攤商及採買民眾逐一問候，沿途受到熱情歡迎，有人送上咖啡、飲料，也有攤商致贈菜頭與鳳梨，祝福李四川好彩頭、旺旺來，「凍蒜」聲不時響起。一份份遞到手中的心意，讓市場拜票充滿濃厚人情味。

李四川競辦表示，從街頭青年對未來的期盼，到市場鄉親與長輩的支持，每個世代都有需要被聽見的聲音，李四川及團隊會持續深入基層，將交通、居住及家庭照顧等需求，作為推動市政的出發點，讓年輕人安心打拚，也讓長輩在熟悉的地方安穩生活。

今日掃街行程，立委張智倫、新北市議員游輝宂及其「牽手」、母親，新北市議員邱烽堯及其女兒、新北市議員金瑞龍與民眾黨中和區議員候選人陳怡君皆陪同，與蔡碧雲一起向鄉親懇託支持。

李四川妻子蔡碧雲隨後也前往中和和平街黃昏市場拜票，沿途攤商送上菜頭、鳳梨，熱情高喊凍蒜。

今天下午多位青年朋友前往新北市中和區的景安路與板南路口舉辦「青年挺四川肥皂箱街講」，從通學通勤、居住到未來成家，分享對於李四川政見的肯定及支持，吸引民眾駐足聆聽、熱烈鼓掌。圖／李四川競辦提供

今天下午多位青年朋友前往新北市中和區的景安路與板南路口舉辦「青年挺四川肥皂箱街講」，從通學通勤、居住到未來成家，分享對於李四川政見的肯定及支持，吸引民眾駐足聆聽、熱烈鼓掌。圖／李四川競辦提供

李四川「牽手」蔡碧雲女士前往中和和平街黃昏市場拜票，沿途攤商送上菜頭、鳳梨，熱情高喊凍蒜。圖／李四川競辦提供