Dcard邀年輕世代開啟破圈對話 向候選人發問、配對和同城市卡友對談

今年九合一選舉進入倒數計時，全台最大年輕人社群平台Dcard擁有廣大的年輕用戶，Dcard內部數據統計，每四位發文者中就有一位是首投族。Dcard推出「D 一票的力量」選前特別活動（https://dcard.link/CntmcV），開設「六都市長大選」期間限定看板，可選擇支持的候選人提問相關問題或協助回答；並推出「破圈對話」，配對同城市卡友，每日一對一方式聊天。除了「你支持誰」，Dcard 鼓勵年輕人也能多問一句「為什麼」，聊聊對同一座城市的不同期待。

Dcard持續提供年輕世代分享生活經驗、尋找共鳴的交流空間。此次將互動延伸至地方選舉，希望讓年輕人與首投族在保有隱私的前提下，從自身關心的議題出發，認識不同主張、說明自己的選擇，也進一步理解他人的考量。

在「六都市長大選」期間限定看板中，使用者可選擇自己支持的候選人或是選擇保持中立立場，以匿名標籤參與提問與回答，不公開姓名、卡稱等個人資訊，對所有候選人都能提出問題、分享看法，讓討論聚焦於議題與理由，而非現實生活中的身分背景。

除了自行發問，卡友也能回應其他人對候選人的提問。選定支持的候選人後，使用者會收到相關文章與留言的通知，可選擇回應提問、分享支持理由，或補充資料協助釐清資訊。透過提問與回答，首投族可以從自己關心的問題出發，認識選舉議題與不同候選人的主張，已有支持立場的卡友也能分享支持理由、說明選擇背後的考量，讓彼此在交流中理解不同觀點，為進一步的對話創造機會。

從活動數據顯示，首投族貢獻了活動看板內36%的發文，展現首次投票族群積極表達想法的一面，進一步分析討論內容，首投族最關心的議題前三名為「候選人能力」、「政策討論」與「交通議題」，從候選人是否具備治理能力，到政策如何回應日常需求，都成為交流焦點。

除了看板問答，「勇敢的人，來破圈吧！」一對一配對聊天，則讓參與者每天有機會認識一位同城市的卡友。對方的支持立場可能相同，也可能不同，雙方可以從共同生活的城市出發，聊聊各自在意的議題，以及對候選人與政策主張的看法。根據活動數據，25至29歲使用者最願意表達政治立場，30至34 歲則最願意進一步付諸行動參與破圈，不僅願意表態，也願意與他人溝通。