沈伯洋提市民大道「縫合」 北市府：不能只靠示意圖

民進黨台北市長候選人沈伯洋今提出「城市縫合－點亮市民大道」，台北市政府表示，城市建設不能只靠示意圖，該提案必須審慎面對交通衝擊、無障礙通行、消防安全、工程經費及後續管理維護等五大課題，提出務實配套，才是對市民負責任的態度。

市府指出，沈委員提出華山人行陸橋、八德藝文空間及敦化夜間市集等構想，涉及既存的高架道路、平面車道、停車場出入口及機電設施，地下更有鐵路及相關設施，整體空間條件相當複雜。

市府表示，在推動前勢必得具體回答這些問題，包括新增立體設施是否影響車流與行人動線？無障礙電梯及坡道是否有足夠的設置空間？消防救災及機電設施安全如何兼顧？工程經費是否符合成本效益？未來又該如何進行長期管理維護？

市府指出，沈委員所提約4至5億元經費，以及一年至一年半完成的預估時程，這些數字的專業評估依據是什麼？相關工程條件是否已經充分掌握？

市府表示，若要增建陸橋或平台，必須審慎面對交通衝擊、無障礙通行、消防安全、工程經費及後續管理維護等五大課題，沈委員若對這些問題給不出答案，再漂亮的示意圖都只能留在紙上、無法兌現。

另外，針對沈伯洋指稱不會影響原有交通及停車場出入口，另一方面卻也坦言部分人行道及機車停車格必須重新規畫，市府表示，應提出完整交通影響評估，說明如何兼顧行人安全、車流順暢及周邊居民需求，而不是在缺乏完整評估前，就輕言保證不影響交通。

市府表示，任何有助於改善城市環境的建議都值得討論，但不能忽略實際工程條件，事實上市府早在民國109年就已提出「景觀策略地區行動計畫－人本環境改善先期規劃」，針對市民大道、建國高架周邊人行環境及街區串聯進行系統性規畫。

市府指出，歡迎各界提出具體建議，也願意審慎評估改善方案，但真正負責任的城市治理，必須提出可行的工程方案、合理的財務規畫與完整的執行配套。台北需要的是能夠真正落地的建設，而不只是選舉期間一張張美麗的願景圖。