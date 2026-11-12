獨／才開Threads又遇酸民…張善政邀桃園市長官邸聊聊 聯合報搶先開箱

九合一選舉倒數16天，桃園市長張善政今天首度進軍Threads，沒想到才剛「開脆」，就被網友翻出「住新店」的舊話題。他晚間乾脆發文澄清，上任後平常都住在桃園官邸，還邀網友今晚直接到官邸外「當面聊聊」。張善政究竟有沒有住官邸？本報日前專訪時搶先走進這個「市長的家」，牆上有夫人張琦雅挑選的畫作，廚房偶爾飄出家常菜香，還有兩隻從花蓮排水溝救回來的老狗，處處可見一家人的生活痕跡。

張善政今晚在Threads發文表示，自己上任後平常都住在桃園官邸，既然網友還有疑惑，不如今晚8時30分直接到官邸外「當面聊聊」，他也會準備競選小物「好善手」工作手套送給大家。網路上的論戰，意外讓這棟平時少有外人走進的官邸成為焦點。

本報日前專訪張善政時，實際走進官邸。張善政說，官邸承接自前市長鄭文燦，他住進來後沒有變動格局，一樓有玄關、餐廳、會客室與書房，二樓是臥室、廚房等起居空間，三樓則是書房。少了市府辦公室裡的公文與會議，在這裡看到的張善政，多了幾分下班回家的模樣。

其中最吸睛的，是牆上一整排色彩鮮豔的兔子畫作。粉紅、綠、橘、黃等不同底色上，小白兔拿著聽診器、抱著愛心，畫面充滿童趣。張琦雅站在畫前一幅幅介紹，笑說這是好友的作品，自己看了很喜歡，便買回家掛在牆上。幾幅作品連在一起看，還藏著一段小故事，從看診、心電圖、治療一路到最後恢復健康，為官邸增添不少生活氣息。

張琦雅說，她平常會在二樓廚房做飯，但張善政行程實在太滿，有時一個月只有一、兩次，夫妻倆才有時間一起吃飯、聊聊天。有人約張善政吃飯時，他甚至會說「我連跟我老婆吃飯的時間都沒有」，婉拒飯局。一句玩笑話，道出市長夫妻聚少離多的生活。

不過，官邸裡還有兩位「家人」，不管張善政多忙，只要看到「爸爸」，總會熱情靠上前。牠們就是「小黃」和「小妹」。

兩隻米黃色狗狗不是特別買來的寵物，而是張善政過去在花蓮務農時，從排水溝裡救起的流浪犬。當時原本是一家六口，有狗爸爸、狗媽媽和4隻小狗，最後張善政帶回爸爸與其中一個女兒，也就是現在的小黃和小妹，從花蓮一路陪著他生活。

如今狗爸爸小黃已經17歲，換算人類年齡約77歲，是不折不扣的「老先生」。不過一看到張善政，狗狗仍立刻靠了過去，其中一隻站起身、前腳搭向張善政，他也自然彎下腰握著狗掌；坐到沙發旁後，張善政又伸手摟著兩隻狗，原本談起市政、選舉時的嚴肅神情，多了幾分笑意。

看著眼前這一幕，張琦雅笑說，自己其實有點「小吃醋」，因為兩隻狗都跟「爸爸」張善政特別好。夫妻倆早已把狗狗當成家裡的孩子，兩隻狗不僅黏著張善政，個性也相當親人，成了官邸裡最熱情的成員。

這棟因選戰話題意外受到關注的市長官邸，其實沒有太多外界想像中的神祕。對張善政一家而言，卸下市長身分回到這裡，就是吃飯、聊天、陪陪兩隻狗的地方，也是他口中上任後平常居住的「家」。

桃園市長張善政（右）與夫人張琦雅在官邸內，張琦雅介紹牆上一系列好友創作的兔子畫作。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政（右）與夫人張琦雅在官邸內，張琦雅介紹牆上一系列好友創作的兔子畫作。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政專訪。記者季相儒／攝影