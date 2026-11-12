快訊

獨／才開Threads又遇酸民…張善政邀桃園市長官邸聊聊 聯合報搶先開箱

「凌晨被轉走兩筆1萬元」傳有北富銀帳戶遭盜轉 銀行發聲說明了

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／才開Threads又遇酸民…張善政邀桃園市長官邸聊聊 聯合報搶先開箱

聯合報／ 記者朱冠諭江婉儀張裕珍／桃園即時報導
桃園市長張善政在官邸與愛犬互動，狗狗站起身靠向他，張善政也彎腰握著狗掌。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政在官邸與愛犬互動，狗狗站起身靠向他，張善政也彎腰握著狗掌。記者季相儒／攝影

九合一選舉倒數16天，桃園市長張善政今天首度進軍Threads，沒想到才剛「開脆」，就被網友翻出「住新店」的舊話題。他晚間乾脆發文澄清，上任後平常都住在桃園官邸，還邀網友今晚直接到官邸外「當面聊聊」。張善政究竟有沒有住官邸？本報日前專訪時搶先走進這個「市長的家」，牆上有夫人張琦雅挑選的畫作，廚房偶爾飄出家常菜香，還有兩隻從花蓮排水溝救回來的老狗，處處可見一家人的生活痕跡。

張善政今晚在Threads發文表示，自己上任後平常都住在桃園官邸，既然網友還有疑惑，不如今晚8時30分直接到官邸外「當面聊聊」，他也會準備競選小物「好善手」工作手套送給大家。網路上的論戰，意外讓這棟平時少有外人走進的官邸成為焦點。

本報日前專訪張善政時，實際走進官邸。張善政說，官邸承接自前市長鄭文燦，他住進來後沒有變動格局，一樓有玄關、餐廳、會客室與書房，二樓是臥室、廚房等起居空間，三樓則是書房。少了市府辦公室裡的公文與會議，在這裡看到的張善政，多了幾分下班回家的模樣。

其中最吸睛的，是牆上一整排色彩鮮豔的兔子畫作。粉紅、綠、橘、黃等不同底色上，小白兔拿著聽診器、抱著愛心，畫面充滿童趣。張琦雅站在畫前一幅幅介紹，笑說這是好友的作品，自己看了很喜歡，便買回家掛在牆上。幾幅作品連在一起看，還藏著一段小故事，從看診、心電圖、治療一路到最後恢復健康，為官邸增添不少生活氣息。

張琦雅說，她平常會在二樓廚房做飯，但張善政行程實在太滿，有時一個月只有一、兩次，夫妻倆才有時間一起吃飯、聊聊天。有人約張善政吃飯時，他甚至會說「我連跟我老婆吃飯的時間都沒有」，婉拒飯局。一句玩笑話，道出市長夫妻聚少離多的生活。

不過，官邸裡還有兩位「家人」，不管張善政多忙，只要看到「爸爸」，總會熱情靠上前。牠們就是「小黃」和「小妹」。

兩隻米黃色狗狗不是特別買來的寵物，而是張善政過去在花蓮務農時，從排水溝裡救起的流浪犬。當時原本是一家六口，有狗爸爸、狗媽媽和4隻小狗，最後張善政帶回爸爸與其中一個女兒，也就是現在的小黃和小妹，從花蓮一路陪著他生活。

如今狗爸爸小黃已經17歲，換算人類年齡約77歲，是不折不扣的「老先生」。不過一看到張善政，狗狗仍立刻靠了過去，其中一隻站起身、前腳搭向張善政，他也自然彎下腰握著狗掌；坐到沙發旁後，張善政又伸手摟著兩隻狗，原本談起市政、選舉時的嚴肅神情，多了幾分笑意。

看著眼前這一幕，張琦雅笑說，自己其實有點「小吃醋」，因為兩隻狗都跟「爸爸」張善政特別好。夫妻倆早已把狗狗當成家裡的孩子，兩隻狗不僅黏著張善政，個性也相當親人，成了官邸裡最熱情的成員。

這棟因選戰話題意外受到關注的市長官邸，其實沒有太多外界想像中的神祕。對張善政一家而言，卸下市長身分回到這裡，就是吃飯、聊天、陪陪兩隻狗的地方，也是他口中上任後平常居住的「家」。

桃園市長張善政（右）與夫人張琦雅在官邸內，張琦雅介紹牆上一系列好友創作的兔子畫作。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（右）與夫人張琦雅在官邸內，張琦雅介紹牆上一系列好友創作的兔子畫作。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政（右）與夫人張琦雅在官邸內，張琦雅介紹牆上一系列好友創作的兔子畫作。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（右）與夫人張琦雅在官邸內，張琦雅介紹牆上一系列好友創作的兔子畫作。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政專訪。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政專訪。記者季相儒／攝影

桃園市長張善政與愛犬「小黃」、「小妹」在官邸互動，兩隻狗是他過去在花蓮務農時救回的流浪犬。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政與愛犬「小黃」、「小妹」在官邸互動，兩隻狗是他過去在花蓮務農時救回的流浪犬。記者季相儒／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 官邸

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

又被網友酸「新店市長」 張善政邀當面聊聊：今晚8點半官邸見

桃園市長選戰倒數18天！張善政、黃世杰同屬馬 命理師揭運勢玄機

「嘉義女婿」張善政分享可負擔住宅經驗 挺張啓楷、黃敏惠特贈手套

桃園市立醫院進入實質建設階段 大溪分院與鄰近社宅同時率先動工

相關新聞

獨／才開Threads又遇酸民…張善政邀桃園市長官邸聊聊 聯合報搶先開箱

九合一選舉倒數16天，桃園市長張善政今天首度進軍Threads，沒想到才剛「開脆」，就被網友翻出「住新店」的舊話題。他晚間乾脆發文澄清，上任後平常都住在桃園官邸，還邀網友今晚直接到官邸外「當面聊聊」。張善政究竟有沒有住官邸？本報日前專訪時搶先走進這個「市長的家」，牆上有夫人張琦雅挑選的畫作，廚房偶爾飄出家常菜香，還有兩隻從花蓮排水溝救回來的老狗，處處可見一家人的生活痕跡。

又被網友酸「新店市長」 張善政邀當面聊聊：今晚8點半官邸見

九合一選舉倒數16天，桃園市長張善政今天首度進軍Threads，沒想到過去曾被質疑住在新北市新店的話題又被網友翻出。張善政晚間發文表示，自己上任後平常都住在桃園官邸，既然網友仍有疑惑，不如今晚8時30分直接到官邸外「當面聊聊」，他也會準備競選小物「好善手」工作手套送給大家。

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天起請假投入選戰，並宣布將15萬元薪水捐給勵馨基金會，台北市長蔣萬安隨後也宣布捐出1個月薪水。國民黨立委徐巧芯指出，蔣萬安共捐出22萬元給3個長期投入社會服務的團體，包括中華民國保護動物協會8萬元、台北市康復之友協會7萬元，以及台灣展翅協會7萬元。

財神爺眷顧？自曝曾買兩張大樂透中百萬 張峻：全數捐黨部

無黨籍花蓮縣長候選人張峻今天發布影片，邀請昔日國民黨縣黨部同事發聲相挺。張峻也自曝，當年擔任縣黨部主委，為了每月近30萬元的黨務開銷，經常四處奔走籌措經費。有一次到黨中央開會，買了兩張大樂透都幸運中獎，合計領到156萬元，想到黨部經費困難，便全數拿出來支應開銷。

蘇巧慧自稱十年唯一陪新北前進 李四川競辦嗆：目中無人、羞辱侯友宜

選戰倒數16天，新北市長激戰，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今在土城掃街時，自稱是十年中唯一一個陪著這座城市前進的人。李四川競辦發言人潘才鉉表示，十年來新北的進步，是前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、市府團隊、第一線人員攜手全體市民朋友共同努力，蘇巧慧卻只認為自己有貢獻，根本目中無人，羞辱朱立倫、侯友宜及所有第一線人員的付出，更是瞧不起新北市民。

你的市長簽署了嗎？民團公布33位縣市長候選人「承諾學校午餐升級」

九合一地方大選在即，各縣市首長候選人紛紛提出學校午餐補助或食材加碼政見。主婦聯盟環境保護基金會等8個民間團體日前發起「學校午餐升級承諾行動」，截至11日晚間8點，總共有20縣市、33位直轄市及縣市長候選人簽署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。