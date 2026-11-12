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遭李正皓指基泰案密會圖利 李四川競辦引市府大事記反擊造謠

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川遭李正皓指控在基泰案密會圖利，李四川競辦表示將提告。聯合報系資料照
國民黨新北市長候選人李四川遭李正皓指控在基泰案密會圖利，李四川競辦表示將提告。聯合報系資料照

親綠名嘴李正皓昨在直播指控李四川在基泰大直案中「圖利建商」，又稱李四川與基泰在2023年11月「密會」協議安置住戶三年就好。李四川競辦今表示，據台北市府公布的基泰大直案大事記，2023年10月27日塌陷戶與台北市長蔣萬安及時任副市長李四川協談重建時，李就表明「如與基泰合建，3年後租金基泰仍需繼續支付至住戶搬回」，此足證明李四川與北市府始終要求基泰負責，李正皓的造謠抹黑，果然是民進黨及蘇巧慧大罷免的緊密戰友，再現大罷免潑髒水歪風。

李四川競辦表示，當年事件發生後，李四川會同相關單位強力要求基泰建設出來面對受災戶，全力處理補償及後續事宜，相關報導皆可證明；2023年9月10日李四川接受媒體訪問時也公開表示，台北市府與基泰達成三項共識，其中包括基泰負擔受災戶三年租金；另根據台北市府大事記，2023年10月27日塌陷戶與台北市長蔣萬安、時任副市長李四川協談重建事宜時，李四川更表明「如與基泰合建，3年後的租金基泰仍需繼續支付，至住戶搬回去」。

李四川競辦說，從過去媒體報導及台北市政府公開資訊，皆可證明李四川早已要求基泰支付3年租金、並表明如與基泰合建，「3年後的租金基泰仍需繼續支付」，兩個時間點皆在民進黨及蘇巧慧側翼所指2023年11月20日的「密會」之前，證明李正皓所稱李四川與基泰「私下協議安置住戶三年就好」，完全是顛倒是非、刻意造謠的謊言。

李四川競辦強調，民進黨及蘇巧慧側翼在網路發文帶風向的造謠方式，與蘇巧慧當年推動惡意大罷免的方式如出一轍，放任網軍側翼攻擊異己、霸凌不同意見的無辜市民，今年選戰甚至有夜市攤商及樹林在地鄉親被蘇巧慧支持者公審出征，在在證明民進黨及蘇巧慧推動惡意罷免的選戰歪風重現，對側翼為了民進黨及蘇巧慧選情一再抹黑造謠，團隊絕不會姑息，將持續蒐證並提告。

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