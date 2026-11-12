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基隆全面更新電動公車卡關 童子瑋指謝國樑跳票： 我當市長一定完成

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會議長、基隆市長候選人童子瑋（左），今接受節目主持人黃暐瀚訪問，聚焦市公車議題。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議會議長、基隆市長候選人童子瑋（左），今接受節目主持人黃暐瀚訪問，聚焦市公車議題。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議會議長、基隆市長候選人童子瑋，今接受節目主持人黃暐瀚訪問，聚焦市公車議題。童質疑市長謝國樑2024年承諾兩年內汰換電動公車，如今連1輛電動公車都還沒有正式載客。市府規畫買車，卻沒規畫好充電站才無法如期完成。

基隆市公車處回應，八斗子分站充電樁已完成設置，可供電動公車充電使用，太白莊及暖暖分站的充電設施也將陸續建置完成。市府會持續推動車輛汰換、完善充電配套，讓市民搭乘更安全、舒適的公車。

童子瑋今天拉受《POP撞新聞》節目主持人黃暐瀚專訪，話題環繞「交通」，市公車汰換議題成為焦點。

童子瑋表示，2024年間基隆市公車接連發生漏油、拋錨，甚至零件脫落等事件，引發民怨。謝國樑公開承諾兩年內，將123輛大型公車全面汰換為全新電動公車。兩年期限已過，確定跳票。

童子瑋說，市府原本規畫在八斗子、太白莊、暖暖、國家新城及和平島，同步建置5處電動公車充電場站，卻因經費估算及工程規畫等問題，最後只剩下八斗子優先施工，電動公車採購因此縮減為30輛。

童子瑋表示，市府規畫買車卻沒有規畫好充電站，最後才無法如期完成，就是整體執行進度出問題的證明。基隆市審計室114年度總決算審核報告，也指出市公車電動化汰換經費，較原規畫增加超過20%，但委託廠商沒有確實拆分購車與充電場站的標案工作項目，導致實際辦理期程落後。

童子瑋指出，市民每天搭公車上班、上學、買菜、看醫生，公車是最基本的公共服務，也是市政府最應該優先照顧的民生需求。市府的公車政策從經費估算、場站規畫到採購期程，都應該要做好整體配套，但很遺憾謝國樑沒有放在心上。

童子瑋提出新路網、新車隊、新待遇和新智慧四大公車改革方向，指謝國樑有四年的時間，卻沒有實現兩年承諾，未來他當市長，一定會完成公車的全面更新。

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