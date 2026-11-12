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獨／才開Threads又遇酸民…張善政邀桃園市長官邸聊聊 聯合報搶先開箱

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又被網友酸「新店市長」 張善政邀當面聊聊：今晚8點半官邸見

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政。聯合報系資料照
桃園市長張善政。聯合報系資料照

九合一選舉倒數16天，桃園市長張善政今天首度進軍Threads，沒想到過去曾被質疑住在新北市新店的話題又被網友翻出。張善政晚間發文表示，自己上任後平常都住在桃園官邸，既然網友仍有疑惑，不如今晚8時30分直接到官邸外「當面聊聊」，他也會準備競選小物「好善手」工作手套送給大家。

張善政今天下午開通Threads帳號，首篇貼文聚焦美光桃園廠勞資爭議。他表示，行政院長卓榮泰有與他密切討論，希望中央、地方共同努力，市府會全力促成協商順利，力求溝通出大家的共識，也呼籲外界表達意見之餘務必保持理性，讓中央、桃園市府及美光勞資雙方能坦誠對話、務實解決問題。

貼文發出後吸引不少政治人物留言，台北市長蔣萬安留言「張善政市長為所當為，是桃園市民之福，市長辛苦了！」國民黨新北市長候選人李四川說，「協調大家談判是最困難的，善政兄加油。」民進黨桃園市議員李宗豪留言「願一切順利，取得雙方都可接受的結果。」

不過，也有網友再度以「新店市長」質疑張善政。張善政隨後發文表示，雖然已經澄清過好幾次，還是再跟大家說明，「我上任後，平常都住在桃園官邸，附近的鄰居應該都知道。」

張善政表示，想了想，既然這位網友還有疑惑，不如就約他今晚8時30分到位於桃園區忠孝街1號的官邸外當面聊聊，歡迎周邊市民一起來看看他，他會送給大家「好善手」工作手套，不過也特別拜託到場民眾放輕音量，一起維護社區安寧，避免打擾鄰居休息。

網友在Threads留言稱桃園市長張善政為「新店市長」，張善政親自回覆，表示上任後平常都住在桃園官邸，並邀對方今晚8時30分到官邸外當面聊聊，還要送上競選小物「好善手」工作手套。圖／翻攝自張善政Threads
網友在Threads留言稱桃園市長張善政為「新店市長」，張善政親自回覆，表示上任後平常都住在桃園官邸，並邀對方今晚8時30分到官邸外當面聊聊，還要送上競選小物「好善手」工作手套。圖／翻攝自張善政Threads

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