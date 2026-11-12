你的市長簽署了嗎？民團公布33位縣市長候選人「承諾學校午餐升級」
九合一地方大選在即，各縣市首長候選人紛紛提出學校午餐補助或食材加碼政見。主婦聯盟環境保護基金會等8個民間團體日前發起「學校午餐升級承諾行動」，截至11日晚間8點，總共有20縣市、33位直轄市及縣市長候選人簽署。
主婦聯盟環境保護基金會、大享食育協會、水花園有機農學市集、台灣家長教育聯盟、兒童福利聯盟基金會、綠色餐飲指南、餐盒食品商業同業公會全國聯合會、營養師公會全國聯合會等8個民團，共同發起「學校午餐升級承諾行動」。
民團指出，儘管超過9成縣市有候選人承諾升級學校午餐，但遺憾的是，還有屏東縣、連江縣二個縣市沒有任何候選人簽署。
民團彙整家長、教師與營養師心聲，指出現行學校午餐面臨餐費與品質脫節、用餐時間與適口性不足、專業人力與政策配套不足三大痛點。
發起民團進一步指，預算脫離市場機制導致菜色嚴重縮水；其次，學生實際用餐僅有15至20分鐘，加上團膳過早起鍋長途悶送，菜餚軟爛無法引起食慾而導致剩食，倉促推行如班班喝保久乳或高級海鮮等政策缺乏配套，偏鄉營養師又受困一年一聘合約制，人力流動更損及供餐品質。
主婦聯盟環境保護基金會表示，學校午餐應發揮公共採購的力量，支持國產、在地、當季及環境友善食材，建立兼顧孩子健康、農民收益與供應穩定的制度，讓孩子健康與農業永續一起被照顧。
台灣家長教育聯盟強調，多數家長期待的不是免費午餐，而是有充足的用餐時間、讓學生參與菜單回饋、午餐品質不縮水。台家盟則主張應納入排富條款、加碼補助弱勢生的設計。
兒童福利聯盟基金會呼籲，政府應鼓勵補助學校自設廚房、補足營養師缺口，提供學生更為新鮮、營養均衡的午餐，加強飲食教育，並設立學生參與、回饋機制。
營養師公會全國聯合會表示，目前全國僅約20%的國中小有營養師，學校營養人力配置嚴重不足，每名營養師平均服務約2500名學生，呼籲應儘速增加學校營養師人數，落實專業把關與食育。
大享食育協會指出，免費不代表沒有成本，而是由全民共同負擔的公共支出，學校午餐應建立公開透明的資訊揭露機制，包括經費運用、供餐現場人力配置、廚房環境、設施設備及品質管理等，供社會大眾監督。
發起團體認為，學校午餐是攸關下一代健康、教育公平與公共治理的重要政策，不應淪為選舉期間的短期承諾，呼籲朝野共同正視學校午餐的制度性問題，儘速推動「學校午餐專法」立法。
公布簽署名單，依照候選人姓氏筆畫，
直轄市已簽署候選人如下：
臺北市長候選人沈伯洋、蔣萬安；
新北市長候選人李四川、蘇巧慧；
桃園市長候選人張善政、黃世杰；
臺中市長候選人江啟臣、何欣純；
臺南市長候選人葉人文；
高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆。
縣市候選人包含：
基隆市長候選人童子瑋；
新竹縣長候選人徐欣瑩、鄭朝方；
新竹市長候選人何志勇、莊競程；
苗栗縣長候選人陳品安、鍾東錦；
彰化縣長候選人邱建富、陳素月、魏平政；
南投縣長候選人温世政；
雲林縣長候選人劉建國；
嘉義縣長候選人蔡易餘；
嘉義市長候選人張啓楷；
澎湖縣長候選人吳淑瑾、陳振中、葉竹林；
宜蘭縣長候選人林國漳；
花蓮縣長候選人游淑貞；
臺東縣長候選人吳秀華、陳瑩；
金門縣長候選人李文良。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。