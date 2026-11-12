沈伯洋拋縫合市民大道政策 蔣萬安：會優先考慮安全、交通

民進黨台北市長候選人沈伯洋今公布「城市縫合-點亮市民大道」政策，將市民大道還給市民，讓城市空間重新回到以人為本。蔣萬安下午受訪指出，北市府最強調而且優先考慮的是市民大道的安全，以及交通的通勤。

沈伯洋今公布「城市縫合-點亮市民大道」政策，他拋出華山、市民八德、市民敦化三處為模擬基地，打造運動與親子使用、藝文、步行與夜間廊帶，「將市民大道還給市民，讓城市空間重新回到以人為本。」

蔣萬安下午出席競總舉辦的台北市資深民代後援會，針對市民大道縫合，蔣萬安說，其實在市民大道八德段的橋下，有非常多的設施，包括共同管道的監控站，還有包括輸配電及通風口、人員出入口、迴轉道，還有停車場出入口，其實都會受到影響。

蔣萬安指出，市民大道車流量非常大，所以相關的噪音、空氣汙染，是不是還適合做其他空間使用，不管是打造劇場、藝文空間，其實這些都會有困難。他說，最重要的、市府最強調而且優先考慮的是有關市民大道的安全，還有交通的通勤。