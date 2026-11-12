許淑華挺張啓楷延續黃敏惠施政 「適合帶領嘉市邁向下階段發展」

南投縣長許淑華傍晚抵達嘉義市長候選人張啓楷競選總部助選，送上祝賀當選盆花，肯定張啓楷才華能力與政歷練，認為他是適合帶領嘉市邁向下一階段發展市長人選。許淑華肯定市長黃敏惠任內施政成果，財政零負債，黃敏惠輔選張啓楷當選，可兌現張啓楷福利政見，延續嘉市優秀城市品牌，持續繁榮發展。許淑華與張啓楷、黃敏惠一同登上宣傳車，展開市區掃街行程，向沿途民眾拜票，請託市民支持張啓楷。

許淑華表示，嘉市在黃敏惠帶領下，累積施政成果，從城市建設、文化觀光到地方產業發展，都逐步建立城市特色。她認為，市政不能因首長更替而中斷，未來應延續既有基礎，進一步強化城市品牌，結合文化、美食及觀光資源，帶動產業升級，創造更多地方經濟發展機會。

她指出，中央積極推動AI及半導體產業，科技發展固然重要，但政府不能忽略傳統產業、基層勞工及觀光業者的需求。尤其勞保費將調高，增加勞工負擔，政府應正視勞保基金財務問題，從產業發展及勞工權益著手，提出實質協助，而非只在選舉期間發放AI紅利作為訴求。

許淑華批中央不重視觀光，南投產業觀光農業為主，觀光產業不只是吸引遊客，更能串聯餐飲、旅宿及周邊服務業，形成完整經濟鏈。嘉義市擁有豐富文化、美食及觀光資源，吸引更多國內外旅客，擴大消費效益，讓在地業者及傳統產業共享觀光發展成果。

許淑華肯定張啓楷優秀縣市首長人才，選民代與縣市首長不同，張啓楷有才華遠見，願意傾聽市民及各行各業意見，並將地方民意需求納入政見。她強調，市長選舉應著眼城市未來，選張啓楷才能延續黃敏惠任內的施政成果，推動長遠發展願景，整合各方資源，讓嘉義市持續進步。

嘉義市各工會代表齊聚張啓楷競選總部，為張啓楷及許淑華加油打氣。張啓楷表示，下午桃園市長張善政相挺，象徵「善良的力量」，接著許淑華「神力女超人」到場，代表「正義的力量」，相信結合善良與正義的力量，將能贏得市長選戰。造勢活動結束，許淑華與張啓楷、黃敏惠一同登上宣傳車，展開市區掃街行程，向沿途民眾拜票，請託市民支持張啓楷。

南投縣長許淑華（右）嘉義市長候選人張啓楷、市長黃敏惠（左）一同登上宣傳車，展開市區掃街行程，向沿途民眾拜票，請託市民支持張啓楷。記者魯永明／攝影

嘉義市各工會代表齊聚張啓楷競選總部，為嘉義市長候選人張啓楷及尋求連任的南投縣長許淑華加油打氣。記者魯永明／攝影