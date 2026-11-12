小歐盟議員候選人質疑桃園捷運新桃林線藏黑箱 市府反控抹黑

小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員候選人沈佩玲今天北上交通部，與新桃林線土地所有權人自救會開記者會質疑捷運新桃林線推動過程有黑箱，要求交通部退回市府可行性研究並追查可疑土地交易；桃園市捷運工程局強調推動過程絕無黑箱，稱指控內容顛倒時間序才是實質抹黑。

自救會稱市府2026年2月公布新桃林線路線與站位之前，已有財團收購沿線土地卡位，有多筆土地交易紀錄可查；沈佩玲也質疑特定財團為何能提前1、2年掌握訊息低價獵地，懷疑市府內部有人洩密與政商利益輸送。

此外，沈佩玲也質疑新桃林線S11預定站點周邊的光華坑地區現為嚴格管制的保護區，不具備大規模開發條件，但有財團大舉收取地主委託書並籌備申請自辦市地重劃，懷疑背後有特權護航。

捷工局回應，新桃林線2022年就納入桃園捷運第二階段路網計畫並報交通部核備，原路線就包括龜山區忠義路、復興一路口至長壽路，從未調整，特定候選人及自救會所述內容顛倒時間序列，自創提早圈地情事，令人遺憾。

另外，捷工局去年3月啟動「桃園長庚線（現新桃林線）」可行性研究，同年4月辦理16公里的路線踏勘，廣邀地方議員及里長參加，研擬階段規畫已屬半公開資訊，民間開發公司11月籌備申請「光華坑自辦市地重劃」，足見並無所謂保護區未審先知情事。且。更重要的是，本案目前仍處於可行性研究階段，路線及車站位置均尚未定案，後續仍須經交通部審議，並於綜合規劃階段進一步評估確認，特定某候選人僅憑個別土地交易時間及位置，即推論特定業者提前取得未公開路線資訊，實為造謠抹黑。

捷工局強調新桃林線肩負串聯桃園、龜山及林口生活圈的重要任務，攸關沿線居民通勤需求、區域交通整合及地方未來發展，要求中央退回研究案不僅影響真正土地所有權人權益，更阻礙新桃林線推動，影響桃園大龜山地區建設發展。