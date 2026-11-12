快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

黃仁勳外遇風波 輝達台灣總部進度受影響？北市府回應

聽新聞
0:00 / 0:00

小歐盟議員候選人質疑桃園捷運新桃林線藏黑箱 市府反控抹黑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
小歐盟議員桃園市議員候選人沈佩玲質疑桃園捷運新桃林線藏黑箱，市府反控抹黑。聯合報系資料照
小歐盟議員桃園市議員候選人沈佩玲質疑桃園捷運新桃林線藏黑箱，市府反控抹黑。聯合報系資料照

小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員候選人沈佩玲今天北上交通部，與新桃林線土地所有權人自救會開記者會質疑捷運新桃林線推動過程有黑箱，要求交通部退回市府可行性研究並追查可疑土地交易；桃園市捷運工程局強調推動過程絕無黑箱，稱指控內容顛倒時間序才是實質抹黑。

自救會稱市府2026年2月公布新桃林線路線與站位之前，已有財團收購沿線土地卡位，有多筆土地交易紀錄可查；沈佩玲也質疑特定財團為何能提前1、2年掌握訊息低價獵地，懷疑市府內部有人洩密與政商利益輸送。

此外，沈佩玲也質疑新桃林線S11預定站點周邊的光華坑地區現為嚴格管制的保護區，不具備大規模開發條件，但有財團大舉收取地主委託書並籌備申請自辦市地重劃，懷疑背後有特權護航。

捷工局回應，新桃林線2022年就納入桃園捷運第二階段路網計畫並報交通部核備，原路線就包括龜山區忠義路、復興一路口至長壽路，從未調整，特定候選人及自救會所述內容顛倒時間序列，自創提早圈地情事，令人遺憾。

另外，捷工局去年3月啟動「桃園長庚線（現新桃林線）」可行性研究，同年4月辦理16公里的路線踏勘，廣邀地方議員及里長參加，研擬階段規畫已屬半公開資訊，民間開發公司11月籌備申請「光華坑自辦市地重劃」，足見並無所謂保護區未審先知情事。且。更重要的是，本案目前仍處於可行性研究階段，路線及車站位置均尚未定案，後續仍須經交通部審議，並於綜合規劃階段進一步評估確認，特定某候選人僅憑個別土地交易時間及位置，即推論特定業者提前取得未公開路線資訊，實為造謠抹黑。

捷工局強調新桃林線肩負串聯桃園、龜山及林口生活圈的重要任務，攸關沿線居民通勤需求、區域交通整合及地方未來發展，要求中央退回研究案不僅影響真正土地所有權人權益，更阻礙新桃林線推動，影響桃園大龜山地區建設發展。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 議員 捷運 桃園市

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

緩解通勤塞車夢靨 桃園八德新闢6線大馬路21日通車

基隆捷運二階路案老大公廟拆遷？謝國樑、童子瑋陣營各說各話

台南公車路網重整後運量增五成 黃偉哲：再添61輛電動公車

桃園市立醫院大溪分院動土 張善政：醫療新里程碑…加碼捷運、跨河大橋

相關新聞

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天起請假投入選戰，並宣布將15萬元薪水捐給勵馨基金會，台北市長蔣萬安隨後也宣布捐出1個月薪水。國民黨立委徐巧芯指出，蔣萬安共捐出22萬元給3個長期投入社會服務的團體，包括中華民國保護動物協會8萬元、台北市康復之友協會7萬元，以及台灣展翅協會7萬元。

蘇巧慧自稱十年唯一陪新北前進 李四川競辦嗆：目中無人、羞辱侯友宜

選戰倒數16天，新北市長激戰，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今在土城掃街時，自稱是十年中唯一一個陪著這座城市前進的人。李四川競辦發言人潘才鉉表示，十年來新北的進步，是前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、市府團隊、第一線人員攜手全體市民朋友共同努力，蘇巧慧卻只認為自己有貢獻，根本目中無人，羞辱朱立倫、侯友宜及所有第一線人員的付出，更是瞧不起新北市民。

財神爺眷顧？自曝曾買兩張大樂透中百萬 張峻：全數捐黨部

無黨籍花蓮縣長候選人張峻今天發布影片，邀請昔日國民黨縣黨部同事發聲相挺。張峻也自曝，當年擔任縣黨部主委，為了每月近30萬元的黨務開銷，經常四處奔走籌措經費。有一次到黨中央開會，買了兩張大樂透都幸運中獎，合計領到156萬元，想到黨部經費困難，便全數拿出來支應開銷。

黃仁勳婚外情風波是否影響北市？沈伯洋：要等結果才知道

輝達執行長黃仁勳的婚外情風波愈演愈烈，民進黨台北市長候選人沈伯洋今被媒體問及，有關黃仁勳案是否影響到對台北市等選情或投資。沈伯洋說，覺得應該還好；要等結果，才會知道會不會影響。

妹捲曠世智能案…蘇巧慧諷：她是國際設計師 不是漁肉鄉民環保流氓

民進黨新北市長候選人蘇巧慧下午赴北市參加慈濟六十「無量義 法髓頌」經藏演繹，針對媒體提問家族所涉「曠世智能」案，外媒「英國廣播公司」（BBC）近期有報導，外界認為恐成致命傷？蘇巧慧反諷，妹妹是得過國際設計大獎的設計師，不是壓榨、漁肉鄉民的環保流氓。

選戰倒數張善政進軍Threads 首篇文談美光勞資爭議引熱議

九合一選舉進入倒數16天，爭取連任的桃園市長張善政今首度在社群平台Threads發文，第一篇貼文未談選戰，而是聚焦美光桃園廠勞資爭議，他呼籲外界在協商關鍵時期保持理性，避免社群言論增加勞資雙方猜疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。