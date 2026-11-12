新竹縣長最新民調 鄭朝方領先徐欣瑩8.3個百分點

九合一選戰倒數，年代民調中心今公布新竹縣長民調，民進黨候選人鄭朝方獲36.9%支持度，國民黨候選人徐欣瑩支持度為28.6%，兩人差距8.3個百分點，另有三成選民尚未決定。而在政黨傾向方面，民眾黨支持者有32.6%支持鄭朝方，有26％支持徐欣瑩。

民調結果顯示，在看好度方面，39.3％民眾認為鄭朝方會當選，看好徐欣瑩則有22.1%、另有36.9%民眾尚未決定。

另有56.4％民眾滿意新竹縣長楊文科的整體施政表現，28.4%感到不滿意。

進一步交叉分析，民調結果顯示，鄭朝方獲得84.7%民進黨支持者力挺，有14.5%國民黨支持者、32.9%民眾黨支持者也傾向支持鄭朝方；徐欣瑩則獲得71.4%國民黨支持者、26.0%民眾黨支持者相挺。在「無政黨傾向」的受訪者中，30.8%支持鄭朝方、16.6%支持徐欣瑩。

此份調查單位為年代民調中心。調查對象為新竹縣年滿20歲以上民眾，調查時間為11月8至10日。以電話訪問(CATI)方式進行，樣本規模為1069位。在95%信心水準之下，抽樣誤差在± 3.0個百分點之內。抽樣採用「分層隨機抽樣法」，以鄉鎮市別為分層單位。

以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。出資單位為年代網際事業股份有限公司。