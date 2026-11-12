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賴總統挑起劉建國競選主委「重擔」 一周兩度到雲林密集輔選

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劉建國對賴總統密集到雲林為他助選，以及對各項重大建設的藍圖都公開宣示和支持，認為對選情有加成作用。記者蔡維斌／攝影
劉建國對賴總統密集到雲林為他助選，以及對各項重大建設的藍圖都公開宣示和支持，認為對選情有加成作用。記者蔡維斌／攝影

選戰白熱化，擔任雲林縣長候選人劉建國競選主委的總統賴清德「身負重任」，從8月選舉開打以來密集輔選，到今天已五度到雲林，本周末又將前來參加造勢大會，一周接連兩度到雲林助選，對此，劉建國很有感也很感謝，他表示，總統深入雲林鄉鎮密集助選，並對他所提出的縣政藍圖均大力支持，相信選民會有很深感受，對選舉有絕對加成作用。

總統賴清德開國內先河，出任劉建國的競選主委，自從8月接下這項輔選重擔後，對於四處忙著輔選的賴總統也毫不鬆懈，今天第五度到雲林助選，預計本周六將再前往雲林參加麥寮鄉總部成立造勢大會，一周接連兩度前來，也是11月以來第3次，讓地方綠營看見賴總統的決心。

對於賴總統對雲林的「厚愛」，劉建國很有感，今天不僅致詞時表達感謝。私下受訪時也表示，賴總統多次到雲林助選，甚至走進鄉鎮，拜宮廟祈佑台灣、人民和雲林平安進步，且對他所推動的醫療照護產業園區、以土庫為中心發展雲嘉彰中醫藥草廊帶，以及新興科技培訓基地等都獲得認可與支持，顯示總統對地方發展高度重視。

他強調，總統短時間密集到雲林助選，並對他所提的縣政藍圖都給予公開宣示和支持，相信選民都會感受得到，對選情也相對也會有加成作用。

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