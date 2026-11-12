資深民代後援會成立 北市前議長陳健治號召力挺蔣萬安

台北市長蔣萬安、競總主委盧秀燕、台北市議會前議長陳健治、台中市工策會總幹事陳學聖等多位台北市資深民代下午出席「台北市資深民代後援會」，一起為蔣萬安站台力挺。

台北市議會前議長陳健治與台北市長蔣萬安互動密切，頻頻交換意見，陳健治致詞時不斷呼籲要團結，並搭著蔣萬安的肩膀要大家支持他連任，蔣已經當選過一次了，這次更有經驗，相信蔣萬安基於這四年的市政經驗來說，會做得更好，最後更送上「大蘿蔔」祝蔣萬安高票當選。蔣萬安面對陳健治的稱讚，也豎起的大拇指比讚感謝。

蔣萬安致詞時表示，謝謝各位先進前輩，非常榮幸能夠再次地向各位前輩請益，謝謝大家從他第一次參選立委就給予非常多的指導、幫忙、照顧，讓他有機會從事公共事務，後來包括立委連任、4年以前市長選舉，各位前輩都願意給他提攜、拉把，非常感激，今年要再一次地向前輩們請益。希望能夠深入基層，繼續爭取所有市民認同跟支持，感謝大家、謝謝盧秀燕、陳健治議長等前輩們特別來總部，最後十幾天，他和團隊一定拚戰到最後一刻，全力以赴贏得勝利。

台北市議會前議長陳健治（左）與台北市長蔣萬安（右）出席「台北市資深民代後援會」，兩人互動密切，頻頻交換意見。記者蘇健忠／攝影