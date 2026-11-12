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柯志恩與張嘉郡藍營女力聯手 咖啡廳談教育願景、車掃催票相挺

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
高雄市長候選人柯志恩和雲林縣長候選人張嘉郡今天下午以小型座談，分享教育政策。記者蔡維斌／攝影
高雄市長候選人柯志恩和雲林縣長候選人張嘉郡今天下午以小型座談，分享教育政策。記者蔡維斌／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天下午抵雲林，與縣長候選人張嘉郡在斗六一家咖啡廳舉行小型的教育創新與人才培育願景座談，聚焦在雙語教育、AI科技、品德教育、友善校園、快樂學習等議題，分享教育政策，不少教育界人士參加，隨後一起在斗六掃街拜票，拉抬選情。

柯志恩指出，她與張嘉郡不論在品格、AI、雙語等教育，有很多共同想法，希望彼此分享、提點，讓雲林、高雄都能更好，她也強力推崇張嘉郡年輕、有想法、有創新思維、有國際觀，是雲林最棒的縣長人選，期待大家能全力支持，為下一代打造更好的教育環境。

張嘉郡表示，她與柯志恩將用媽媽的心情來守護城市及下一代，因此提出「未來黃金十年教育政策」，以雙語教育、科技賦能、永續扎根、品德涵養、安心校園6大願景為核心，讓每個孩子有競爭力、老師有支持力、學校有創新力。她會持續向柯志恩學習，汲取經驗，雲林、高雄雙城互補，相互支援，讓2城市持續進步，也為新世代共創雙城新未來

選戰進入倒數衝刺，柯志恩在座談結束，陪同張嘉郡及斗六市長候選人黃尤美在斗六車掃。她表示，最後10幾天除透過空戰，讓選民認同政見，也會透過掃街、造勢活動，凝聚更大的向心力。張嘉郡也請大家幫忙拉票，雲林鄉親支持張嘉郡，高雄有親戚朋友打電話幫柯志恩拉票。

高雄市長候選人柯志恩和雲林縣長候選人張嘉郡今天下午以小型座談，分享教育政策，盼共為新世代創造新未來。記者蔡維斌／攝影
高雄市長候選人柯志恩和雲林縣長候選人張嘉郡今天下午以小型座談，分享教育政策，盼共為新世代創造新未來。記者蔡維斌／攝影

高雄市長候選人柯志恩和雲林縣長候選人張嘉郡今天下午以小型座談，分享教育政策，並進行掃街拜票。記者蔡維斌／攝影
高雄市長候選人柯志恩和雲林縣長候選人張嘉郡今天下午以小型座談，分享教育政策，並進行掃街拜票。記者蔡維斌／攝影

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