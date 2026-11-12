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資深民代後援會成立 北市前議長陳健治號召力挺蔣萬安

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
蔣萬安台北市資深民代後援會12日正式成立。台北市長候選人蔣萬安競選辦公室／提供
蔣萬安台北市資深民代後援會12日正式成立。台北市長候選人蔣萬安競選辦公室／提供

蔣萬安台北市資深民代後援會12日正式成立，由前台北市議會議長陳健治號召多位前立委、前議員共同出席力挺，並特別送上象徵好彩頭的祝福，預祝蔣萬安高票連任，展現民代前輩對蔣萬安的高度肯定與支持。

台北市長候選人蔣萬安表示，第一次參選立法委員時，就受到許多政治前輩的提攜與指導，這次連任選舉，也希望各位先進能夠不吝給予指教與協助。日前拜訪陳健治議長，也獲得許多寶貴建議，相信在座每一位前輩都有豐富的選舉經驗與地方服務心得，都是非常重要的資產。他也強調，自己會持續深入基層、傾聽民意，凝聚更多支持，爭取市民認同。

前台北市議會議長陳健治表示，蔣萬安已經擔任一屆台北市長，累積了豐富的市政經驗，相信未來能夠持續精進，讓市政工作做得更好，也期勉蔣萬安繼續努力，為台北市民創造更好的生活。前議長吳碧珠也特別透過訊息，呼籲所有資深議員共同努力，讓蔣萬安高票當選。

競選總部主委盧秀燕表示，今天到場的每一位前輩，各自擁有豐富的選戰經驗與地方經營心得，對自己服務的選區更是瞭若指掌。相信只要大家凝聚力量、彼此協助，一定能夠成為蔣萬安最堅強的後盾，協助他爭取高票連任。

今日出席後援會成立的包括前台北市議會議長陳健治、議長戴錫欽，前立委廖正井、陳學聖、洪濬哲、蔣乃辛、吳育仁、曹爾忠，以及前台北市議員林晉章、魏憶龍、潘懷宗、陳義洲、陳儷輝、王正德、黃平洋、陳彥伯、厲耿桂芳、林水吉、江碩平等人。前議長吳碧珠、前副議長陳炯松，前立委李德維、前議員歐陽龍、李仁人、王浩等因事無法前來，亦透過訊息表達支持，共同展現資深民代團結支持蔣萬安的力量。

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