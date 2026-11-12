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陳健治曝曾給蔣萬安建議：首長最重要「不行的要換掉，好的繼續」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會前議長陳健治（左）與台北市長蔣萬安（右）出席「台北市資深民代後援會」，兩人互動密切，頻頻交換意見。記者蘇健忠／攝影
台北市議會前議長陳健治（左）與台北市長蔣萬安（右）出席「台北市資深民代後援會」，兩人互動密切，頻頻交換意見。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安競總下午舉行台北市資深民代後援會成立大會，民進黨台北市長候選人沈伯洋先前拜會過的前議長陳健治也到場，贈送蔣萬安好采頭。他透露曾建議蔣萬安，首長最重要，「不行的要換掉，好的繼續」。

媒體也問陳健治怎麼看「洋流」？陳健治說，其實現在很少看電視，所以老實講也不很清楚啦。但是信任蔣市長，他會好好做，「我們大家支持他」。

沈伯洋先前曾拜會陳健治，翌日蔣萬安也跟進前往拜會陳健治，並邀請陳今天到競總，參加台北市資深民代後援會。蔣萬安競總主委盧秀燕也出席，另外，曾任立委的台中市工策會總幹事陳學聖及10多位資深民代出席。

陳健治說，相信基於這4年的市政經驗，蔣萬安會做得更好，祝福繼續連任成功。盧秀燕也表示，很多的先進，一直關心蔣萬安的選情，真是好福氣，有陳健治幫忙領軍，在場的前輩們都經過各種征戰，每個人選舉都有自己的心法，大家集中起來，一定能夠助蔣萬安高票連任。

媒體關心蔣萬安日前大都會老議長時，有給什麼建議？媒體也好奇為何陳健治與沈伯洋、蔣萬安隔天見面，卻都穿同一件衣服，是巧合？陳健治笑說，「因為我很喜歡那件衣服」

陳健治說，退休以後，很少穿西裝，平常就是這樣穿，其實以前家裡櫃子大概有幾十套西裝，以前當議長時體重86公斤，現在只剩下72公斤，還好沒有再買西裝，現在也不常穿西裝，所以只剩下一套，是他40歲到美國買的，「今天穿衣服隨便穿啦，反正也不需要打扮」。

至於當天有給蔣萬安市長什麼建議？ 陳健治指出，應該除了祝他當選以外，當然自己看過很多的市長 ，大概有8個10個吧，談過去的經驗，談了一個小時。

陳健治說，希望蔣萬安連任以後，繼續努力，造福市民。也對蔣萬安說，對於首長，市長在領導的時候，首長最重要，「不行的要把他換掉，好的繼續」這樣向前進，團隊最重要。媒體追問，哪幾位首長比較不適合？需要被換掉？陳健治說，他現在是退休的人，不批評。

台北市長蔣萬安競總下午舉行台北市資深民代後援會，民進黨台北市長候選人沈伯洋先前拜會過的前議長陳健治也到場，贈送蔣萬安好采頭。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安競總下午舉行台北市資深民代後援會，民進黨台北市長候選人沈伯洋先前拜會過的前議長陳健治也到場，贈送蔣萬安好采頭。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安競總下午舉行台北市資深民代後援會，前議長陳健治(中)到場。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安競總下午舉行台北市資深民代後援會，前議長陳健治(中)到場。記者楊正海／攝影

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