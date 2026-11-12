快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

黃仁勳外遇風波 輝達台灣總部進度受影響？北市府回應

聽新聞
0:00 / 0:00

陳瑩端親子、教育政策！一鄉鎮一公托 育兒彈性工時也入列

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣長候選人陳瑩提出親子及教育政策，主張增加坐月子補助、推動一鄉鎮一公托及育兒彈性工時，並透過AI學習工具、改善偏鄉教師住宿等措施，強化家庭照顧與教育資源。圖／陳瑩競總辦公室提供
民進黨台東縣長候選人陳瑩提出親子及教育政策，主張增加坐月子補助、推動一鄉鎮一公托及育兒彈性工時，並透過AI學習工具、改善偏鄉教師住宿等措施，強化家庭照顧與教育資源。圖／陳瑩競總辦公室提供

民進黨台東縣長候選人陳瑩也陸續提出親子及教育政策，從孩子出生後的家庭照顧、公共托育，到校園學習、教師支持及城鄉教育資源，提出增加坐月子補助、一鄉鎮一公托、育兒彈性工時、AI助學及教師安居等措施，盼減輕家庭負擔，打造更完善的育兒與教育環境。

親子政策方面，陳瑩主張推動一鄉鎮一公托，並盤點學校及公共場館空間，增設托嬰、托育據點，增加坐月子補助。她也提出在台東推動「育兒彈性工時」，讓家長可依照照顧需求，彈性提早或延後半小時、一小時上下班，或因臨時需要照顧孩子調整出勤，雇主因此增加的人事成本則由政府補助分攤。此外，將打造更多親子友善空間及特色公園，並納入兒童參與式設計，讓孩子也能表達對遊戲環境的需求。

教育政策分為三大方向。首先是多元族群共好，推動全國及國際遊學，深化原住民族教育、母語及多元文化教學，支持實驗教育發展；其次是縮短城鄉差距，在既有「生生有平板」基礎上導入AI學習工具，依學生程度提供學習協助，並補助教師AI教學進修，同時增加民間團體、教會及社區課後照顧資源，提供孩子課業輔導、晚餐與陪伴。

第三是支持基層教師，盤點教職員宿舍，優先改善偏鄉住宿，提供初任教師搬家及租屋補助，並鼓勵教師赴偏鄉服務；另推動跨校共聘行政人力及AI行政整合平台，減少行政負擔，並提供親師衝突心理及法律諮詢。

此外，陳瑩也主張學校營養午餐兼顧免費與品質，增加台東在地農產品，結合食農教育，並推動學校午餐及飲食教育條例，爭取更完善的學校午餐制度。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 台東縣選舉 陳瑩 育兒 親子

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

吳秀華公布六大婦幼政策 陳怜燕力挺並建議強化親子互動、托育支持

親子同樂會化身親子政見發表會　鄭丞宏聚焦林口校舍量能　盼打造親子友善城市

爭取立人國小午餐廚房改建 陳亭妃：教育升級從孩子每一餐做起

鄭丞宏親子同樂會暖登場　守護童年、遠離霸凌

相關新聞

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天起請假投入選戰，並宣布將15萬元薪水捐給勵馨基金會，台北市長蔣萬安隨後也宣布捐出1個月薪水。國民黨立委徐巧芯指出，蔣萬安共捐出22萬元給3個長期投入社會服務的團體，包括中華民國保護動物協會8萬元、台北市康復之友協會7萬元，以及台灣展翅協會7萬元。

蘇巧慧自稱十年唯一陪新北前進 李四川競辦嗆：目中無人、羞辱侯友宜

選戰倒數16天，新北市長激戰，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今在土城掃街時，自稱是十年中唯一一個陪著這座城市前進的人。李四川競辦發言人潘才鉉表示，十年來新北的進步，是前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、市府團隊、第一線人員攜手全體市民朋友共同努力，蘇巧慧卻只認為自己有貢獻，根本目中無人，羞辱朱立倫、侯友宜及所有第一線人員的付出，更是瞧不起新北市民。

財神爺眷顧？自曝曾買兩張大樂透中百萬 張峻：全數捐黨部

無黨籍花蓮縣長候選人張峻今天發布影片，邀請昔日國民黨縣黨部同事發聲相挺。張峻也自曝，當年擔任縣黨部主委，為了每月近30萬元的黨務開銷，經常四處奔走籌措經費。有一次到黨中央開會，買了兩張大樂透都幸運中獎，合計領到156萬元，想到黨部經費困難，便全數拿出來支應開銷。

黃仁勳婚外情風波是否影響北市？沈伯洋：要等結果才知道

輝達執行長黃仁勳的婚外情風波愈演愈烈，民進黨台北市長候選人沈伯洋今被媒體問及，有關黃仁勳案是否影響到對台北市等選情或投資。沈伯洋說，覺得應該還好；要等結果，才會知道會不會影響。

妹捲曠世智能案…蘇巧慧諷：她是國際設計師 不是漁肉鄉民環保流氓

民進黨新北市長候選人蘇巧慧下午赴北市參加慈濟六十「無量義 法髓頌」經藏演繹，針對媒體提問家族所涉「曠世智能」案，外媒「英國廣播公司」（BBC）近期有報導，外界認為恐成致命傷？蘇巧慧反諷，妹妹是得過國際設計大獎的設計師，不是壓榨、漁肉鄉民的環保流氓。

選戰倒數張善政進軍Threads 首篇文談美光勞資爭議引熱議

九合一選舉進入倒數16天，爭取連任的桃園市長張善政今首度在社群平台Threads發文，第一篇貼文未談選戰，而是聚焦美光桃園廠勞資爭議，他呼籲外界在協商關鍵時期保持理性，避免社群言論增加勞資雙方猜疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。