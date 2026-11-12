陳瑩端親子、教育政策！一鄉鎮一公托 育兒彈性工時也入列

民進黨台東縣長候選人陳瑩也陸續提出親子及教育政策，從孩子出生後的家庭照顧、公共托育，到校園學習、教師支持及城鄉教育資源，提出增加坐月子補助、一鄉鎮一公托、育兒彈性工時、AI助學及教師安居等措施，盼減輕家庭負擔，打造更完善的育兒與教育環境。

親子政策方面，陳瑩主張推動一鄉鎮一公托，並盤點學校及公共場館空間，增設托嬰、托育據點，增加坐月子補助。她也提出在台東推動「育兒彈性工時」，讓家長可依照照顧需求，彈性提早或延後半小時、一小時上下班，或因臨時需要照顧孩子調整出勤，雇主因此增加的人事成本則由政府補助分攤。此外，將打造更多親子友善空間及特色公園，並納入兒童參與式設計，讓孩子也能表達對遊戲環境的需求。

教育政策分為三大方向。首先是多元族群共好，推動全國及國際遊學，深化原住民族教育、母語及多元文化教學，支持實驗教育發展；其次是縮短城鄉差距，在既有「生生有平板」基礎上導入AI學習工具，依學生程度提供學習協助，並補助教師AI教學進修，同時增加民間團體、教會及社區課後照顧資源，提供孩子課業輔導、晚餐與陪伴。

第三是支持基層教師，盤點教職員宿舍，優先改善偏鄉住宿，提供初任教師搬家及租屋補助，並鼓勵教師赴偏鄉服務；另推動跨校共聘行政人力及AI行政整合平台，減少行政負擔，並提供親師衝突心理及法律諮詢。

此外，陳瑩也主張學校營養午餐兼顧免費與品質，增加台東在地農產品，結合食農教育，並推動學校午餐及飲食教育條例，爭取更完善的學校午餐制度。