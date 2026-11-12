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南投縣長許淑華南下嘉義助攻吳品叡 蔡易餘騎Ubike拜票同場較勁

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
南投縣長許淑華今天南下嘉義，陪同無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡車隊掃街，攜手拚連任的民雄鄉長林于玲等人拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影
南投縣長許淑華今天南下嘉義，陪同無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡車隊掃街，攜手拚連任的民雄鄉長林于玲等人拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影

選戰進入倒數16天，國民黨南投縣長許淑華今天南下嘉義輔選，陪同無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡、國民黨民雄鄉長候選人林于玲在民雄鄉展開車掃拜票。民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天也在民雄鄉騎Ubike拜票，車隊行經吳品叡民雄競選總部前，沿途向民眾揮手、發文宣。

許淑華、吳品叡掃街車隊從民雄鄉聯合競選總部出發，繞行民雄市區、台一線、雙福村等地，嘉義縣議員簡嘉億、民雄鄉民代表會主席涂文生、副主席楊秀密、國民黨嘉義縣黨部副主委洪賢榮等人站上戰車，許淑華及吳品叡一起在戰車上，向民眾揮手懇託支持。

蔡易餘今天攜手民進黨民雄鄉長候選人陳琮貽騎Ubike掃街拜票，立委陳冠廷、競選連任的議員林淑完、鄉民代表候選人蔡榮錦、張景皓、黃國雅、林憶玲等人陪同，穿梭在民雄鄉巷弄，途中行經吳品叡及林于玲競選總部，蔡易餘熱情與支持者揮手，分送蒼蠅拍等競選小物。

吳品叡說，車掃以「縣長、鄉長一起＋1」為主題，神力女超人許淑華跨縣市到嘉義助選，展現女性政治人物的合作與交流，她和許淑華、林于玲都抽中1號，希望透過聯合車掃，傳達地方治理理念，以及對嘉義未來發展的期待，希望爭取更多民雄鄉親認同。

南投縣長許淑華今天南下嘉義，陪同無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡車隊掃街，攜手拚連任的民雄鄉長林于玲等人拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影
南投縣長許淑華今天南下嘉義，陪同無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡車隊掃街，攜手拚連任的民雄鄉長林于玲等人拉抬聲勢。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天在民雄鄉騎Ubike掃街拜票。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天在民雄鄉騎Ubike掃街拜票。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天在民雄鄉騎Ubike掃街拜票，立委陳冠廷等人騎車陪同。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天在民雄鄉騎Ubike掃街拜票，立委陳冠廷等人騎車陪同。記者黃于凡／攝影

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