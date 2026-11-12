張善政南下力挺謝龍介喊「台南的事就是我的事」送2小物助拆光電板

國民黨台南市長候選人謝龍介今下午在仁德二空新城舉辦「安心成家・宜居社區」問政說明會，桃園市長張善政、立法委員羅智強南下力挺站台，現場除當地居民到場聆聽外，也吸引不少桃園支持者跨縣市相挺，張善政致詞時更喊話「台南的事，就是我的事」，呼籲鄉親支持謝龍介，讓台南有新的改變。

針對同選區國民黨市議員候選人翁語含目前仍遭羈押禁見，謝龍介今受訪時強調，在投票前1個月，且未有確鑿證據下羈押候選人，對民主選舉造成極大傷害，呼籲檢調「有證據就辦、無證據不要用羈押手段」，否則打擊選情只會讓執政黨坐收漁翁之利。

謝龍介也說，一切會尊重司法偵辦，但執政黨與司法單位務必秉持毋枉毋縱原則，國民黨也會全力支持還在努力奮鬥的夥伴。

謝龍介表示，台灣出生率已居全球倒數，台南少子化情況也相當嚴峻，加上房價持續攀升，讓年輕人成家、生育面臨更多壓力，因此自己參考張善政推動「可負擔住宅」經驗，並經成大教授評估論證，提出「你生孩子我供房子」婚育宅政策，希望減輕青年居住負擔，改善生育環境。

張善政也說，日前颱風過後看到嘉南沿海光電板被吹得七倒八歪、美麗海岸破壞殆盡，讓人心如刀割；「台南的事就是我的事！」，自己求學時期常到台南，且2016年永康維冠大樓地震倒塌時曾南下10多趟協助，與在地情感深厚。

他認為，謝龍介主張拆除烏山頭水庫光電板的政見引發共鳴，全力呼籲鄉親支持謝龍介當選並實現承諾，還給台南良好環境。活動結束前，張善政也致贈其桃園競選小物「好善手」，並特別客製化改為「龍」字，搭配一把錘子，象徵力挺謝龍介實現拆除烏山頭水庫光電板的承諾。

國民黨台南市長候選人謝龍介（前排右二）今在仁德二空新城舉辦問政說明會，桃園市長張善政、立委羅智強南下站台力挺，吸引不少支持者到場。記者萬于甄／攝影