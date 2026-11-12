蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天起請假投入選戰，並宣布將15萬元薪水捐給勵馨基金會，台北市長蔣萬安隨後也宣布捐出1個月薪水。國民黨立委徐巧芯指出，蔣萬安共捐出22萬元給3個長期投入社會服務的團體，包括中華民國保護動物協會8萬元、台北市康復之友協會7萬元，以及台灣展翅協會7萬元。

沈伯洋今天起向立法院請假拚選舉，下午3時在社群平台貼出捐款證明，宣布將請假期間的薪水15萬元捐給勵馨基金會。蔣萬安下午則與台中市長盧秀燕合體，舉行「蔣萬安資深民代後援會」成立活動，會後受訪時提到，他已捐出1個月薪資給社福團體。

徐巧芯表示，感謝大家關心，蔣萬安捐出1個月薪資，以實際行動傳遞愛心，讓台北更有溫度。這次捐款總計22萬元，分別捐給3個長期投入社會服務的團體，包括中華民國保護動物協會8萬元、台北市康復之友協會7萬元，以及台灣展翅協會7萬元。

徐巧芯強調，公益不分大小，愛心需要持續，感謝每一位默默付出的公益夥伴，也希望透過這份心意，讓更多需要幫助的人獲得溫暖與支持，讓善意持續傳遞，也讓台北成為更安心、更溫暖的城市。