財神爺眷顧？自曝曾買兩張大樂透中百萬 張峻：全數捐黨部

無黨籍花蓮縣長候選人張峻今天發布影片，邀請昔日國民黨縣黨部同事發聲相挺。張峻也自曝，當年擔任縣黨部主委，為了每月近30萬元的黨務開銷，經常四處奔走籌措經費。有一次到黨中央開會，買了兩張大樂透都幸運中獎，合計領到156萬元，想到黨部經費困難，便全數拿出來支應開銷。

張峻是資深國民黨員，2019年8月23日接任縣黨部主委，2021年10月請辭。他今天發布「有情有義，承擔付出，國民黨員挺張峻」影片，邀請昔日前黨工分享過往。黨工提到，當時縣黨部負債不少，張峻經常自掏腰包、默默承擔，並稱讚他是非常優質的領袖人物。

對於昔日黨工分享當年為縣黨部籌措經費的過程，張峻也透露一段往事。他說，身為縣黨部主委，必須負擔13鄉鎮市黨工薪水及黨務運作開銷，每個月約需30萬元，是他任內必須面對的責任。

他接任主委近2年，以每月30萬元計算，經費需求約720萬元。除了黨員繳交的黨費，還得向外尋求支持，他幾乎每個月都為了黨工薪水及黨部開銷四處奔走募款。

張峻說，有一次到黨中央開會，買了兩張大樂透，竟然都幸運中獎。其中一張中了二獎，扣除稅金後實領151萬多元，另一張扣稅後也領到5萬多元，合計約156萬元。他想到當時黨部經費困難，便將獎金全數拿出來，協助支付黨務開銷，稍解燃眉之急，後來家人得知後也認同他的做法。

張峻表示，這段往事讓他最深刻的，是每個月都得設法籌措經費的壓力，也藉由影片分享這段經歷，感謝一路相挺的黨員同志與朋友。