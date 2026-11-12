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影／竹北市長選戰衝刺！鄭麗文錄影力挺吳旭智高喊「唯一支持」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文透過錄影方式力挺竹北市長候選人吳旭智，呼籲選民集中選票、團結一致，支持1號吳旭智。圖／吳旭智團隊提供
國民黨主席鄭麗文透過錄影方式力挺竹北市長候選人吳旭智，呼籲選民集中選票、團結一致，支持1號吳旭智。圖／吳旭智團隊提供

選戰進入倒數，國民黨主席鄭麗文今天透過錄影方式，公開力挺國民黨竹北市長候選人吳旭智，強調「竹北市是台灣的櫥窗」，肯定吳旭智長期深耕地方、了解基層需求，並在影片中連喊3次「1號」，呼籲選民集中選票、團結一致，11月28日出門投票支持吳旭智。

鄭麗文在影片中表示，竹北市是台灣的櫥窗，竹北市長選舉具有重要代表性，攸關竹北未來發展，因此國民黨鄭重推薦吳旭智，認為他不僅學歷高、服務熱忱，更具備良好人品，是優質的市長候選人。

鄭麗文指出，吳旭智長期深耕地方，具有大愛與暖心特質，也具備國際觀及格局，能夠體諒基層需求，認真做事、用心服務。她期盼竹北市民共同支持一位兼具專業能力與服務熱忱的候選人，為地方未來發展努力。

鄭麗文也向選民喊話，這次竹北市長選舉應集中選票，支持最優質、最清廉、最認真、最專業、最有格局的候選人，並在影片最後連續高喊「1號、1號、1號，唯一支持！」強調「我們要選就要選最好的」，力薦吳旭智。

影片最後，鄭麗文再次呼籲竹北市民11月28日踴躍投票，集中選票、團結一致，支持1號吳旭智，展現國民黨在選戰最後階段全力催票、爭取勝選的態度。

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