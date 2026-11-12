請假拚選戰 蔣萬安宣布捐1個月薪水：給社福、性平或動保團體

選戰倒數16天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今起請假，全力投入選戰，中午宣布捐出15萬薪水給勵馨基金會，台北市長蔣萬安下午也宣布捐1個月的薪水，捐給社福、性平或者動保相關的團體。

沈伯洋中午宣布捐薪後，蔣萬安競選總幹事羅智強也接著宣布，蔣萬安捐出一個月薪水，給社福、性平、動保團體，並表示「溫暖安心，台北加油」。蔣萬安競辦也公布蔣萬安捐薪的單據。社團法人中華民國保護動物協會8萬、台北市康復之友協會7萬元、社團法人台灣展翅協會7萬，共捐22萬元。

沈伯洋上午出席「城市縫合-點亮市民大道」記者會，被媒體問到，今天起請假拚選舉，接下來是否會捐薪水，或是不領薪？沈伯洋受訪說，若要捐薪水，他覺得是不錯的想法，兩個星期，可以算一下，可以捐給與性別平等有關的單位，「我捐，看蔣市長要不要一起捐」。

蔣萬安下午出席台北市資深民代後援會成立大會，對於捐薪水，蔣萬安說，會，「我就會捐1個月的薪水」給社福、性平或者動保相關的團體。媒體追問金額？蔣萬安說，就一個月薪水。