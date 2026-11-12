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選戰倒數張善政進軍Threads 首篇文談美光勞資爭議引熱議

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政。聯合報系資料照
桃園市長張善政。聯合報系資料照

九合一選舉進入倒數16天，爭取連任的桃園市長張善政今首度在社群平台Threads發文，第一篇貼文未談選戰，而是聚焦美光桃園廠勞資爭議，他呼籲外界在協商關鍵時期保持理性，避免社群言論增加勞資雙方猜疑。

張善政選在選戰倒數時刻進軍Threads，也引發外界關注，尤其該平台過去常有對市政的討論，如今張善政加入，是否為加強經營年輕及網路族群，格外受到矚目。

美光桃園廠勞資爭議持續延燒，美光桃園工會今天發布公開信，坦言此次爭取分潤制度的行動未能成功，並指控公司可能要求員工簽署個人協議，才能領取獎金等新增勞動條件。工會宣布退出11月17日勞資協商，當天將前往民進黨中央黨部召開記者會，表達對政府處理勞資爭議的不滿，並持續爭取成立跨廠區工會。

張善政今在貼文中表示，市府立場很清楚，依法必須保障勞工權益，也希望透過務實協商，找出兼顧勞工權益與企業持續發展的解決方案。

張善政指出，原先勞資雙方的預期有落差，互信也尚未完全建立，但自9月4日第一次勞資爭議調解以來，政府、美光資方與工會三方，已逐漸找到更好的溝通方式，為後續協商累積基礎。

張善政提到，行政院長卓榮泰也與他密切討論，希望中央、地方共同努力，促成勞資雙方以完整資訊、具體方案溝通，逐步化解歧見。

張善政也特別向關心此事的民眾喊話，強調在談判關鍵時期，社群上的各種言論，即使出於關心，也容易被勞資任何一方解讀為輿論操作，增加彼此猜疑，影響得來不易的溝通進展。

張善政表示，大家當然可以表達意見，但懇請外界保持理性，在資訊尚未完整之前，避免急於下定論，讓中央政府、桃園市政府及美光勞資雙方，有一個能夠坦誠對話、務實解決問題的溝通環境，目前協商持續，市府會全力促成協商順利，力求溝通出大家的共識。

桃園市長張善政今首度在社群平台Threads發文，第一篇貼文未談選戰，而是聚焦美光桃園廠勞資爭議，呼籲外界保持理性，避免社群言論增加勞資雙方猜疑。圖／翻攝自張善政Threads
桃園市長張善政今首度在社群平台Threads發文，第一篇貼文未談選戰，而是聚焦美光桃園廠勞資爭議，呼籲外界保持理性，避免社群言論增加勞資雙方猜疑。圖／翻攝自張善政Threads

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