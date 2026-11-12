蘇巧慧自豪胞妹是得獎設計師 李四川競辦問：所以蘇家可狂拿納稅錢？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能」公司，遭爆國發基金及台企銀共投資4500萬元，涉違反公職人員利益衝突迴避法，更被英國媒體BBC點名是蘇巧慧競選的最大爭議。蘇巧慧今稱妹妹是得獎設計師，李四川競辦發言人陳欣怡痛批，蘇巧慧的意思是蘇家可狂拿納稅錢？連廉政署副署長林炤宏都承認，行政院長蘇貞昌在該案屬於「公職人員利益衝突迴避法」關係人，蘇巧慧卻視法律於玩物，把納稅錢當成「理所當然」，對家人狂拿政府投資絲毫沒半點愧疚。

陳欣怡指出，蘇巧純持股近500萬元，是第二大股東，更是公司董事，公司法第8條寫得清清楚楚，董事就是負責人，然而蘇巧慧卻一再說謊，聲稱妹妹不是負責人，選擇「辯來辯去，騙來騙去」。

陳欣怡表示，李四川面對弟弟的爭議始終坦然以對，強調一切依法辦理、毫無例外，反觀蘇巧慧面對妹妹違法爭議，連核心問題都不敢回答，只會問A答B，兩人面對爭議的態度高下立判，李四川是直球對決，蘇巧慧是死不認錯。

陳欣怡舉例，就像是毀壞張淑娟女士名節、造謠幼兒園餵毒案、抹黑管中閔校長論文等事件中，蘇巧慧至今不願意給受害者一個道歉，因為在蘇巧慧眼裡，千錯萬錯，永遠不會是蘇巧慧、蘇家的錯。