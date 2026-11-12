被問請假期間是否捐立委薪資 沈伯洋臉書貼捐贈收據

民進黨台北市長候選人沈伯洋在臉書提及今天起暫時向立院請假，請假薪資捐勵馨基金會。沈伯洋上午出席記者會被問此事時曾說沒想過此事，下午透過臉書公布捐贈薪資的照片。

台北市長蔣萬安今天起請假投入選戰，沈伯洋昨在立法院接受聯訪被問此議題時回應，他這邊也亦步亦趨，12日起開始請假，盼選前有更多時間勤走基層、好好打這場選戰。

沈伯洋今天上午在「城市縫合-點亮市民大道」政策記者會後聯訪時被問到請假後是否考慮捐薪資等作法時說，「好問題耶，他沒想過這件事」，雖他仍持續以書面質詢中央部會，但他請假這2週薪水說不定可捐給跟性別平等有關的團體，並笑稱「看蔣市長要不要一起捐？」

沈伯洋下午透過臉書（Facebook）粉絲專頁發文並附上收據等照片，他說，「今天開始我暫時向立法院請假，所以我把請假時的薪水，捐給勵馨基金會」，照片顯示捐贈金額為新台幣15萬元。網友留言期盼蔣市長能跟進。

此外，寶林茶室案一審宣判，負責人黎仿軒判刑1年10月，代班廚師胡清富判刑8月。蔣萬安今天說法院應重判，且食安法刑責不夠高，家屬、倖存者若有司法上需求會全力支持。

此外，沈伯洋下午忽然出席在大巨蛋舉辦「慈濟六十周年『無量義、法髓頌』經藏演繹」活動時會前受訪被問到寶林茶室案，媒體提問是否認同蔣萬安提到認為此案法院要重判。

沈伯洋回應，法院是否重判是一回事，且這是司法會處理，但市政要處理則不能逃避。他提過市長應該管如稽查、查扣、調查有無脫產等，這是市政層級可做的事，若他擔任市長，會專注在市府可做的事。

媒體追問是否贊成修食安法，沈伯洋說，針對食安法刑責，從過去發生地溝油事件後，相關刑責等都在向上調整，但其實難度是在認定因果關係，如監督過程等，這也是法院重要的一環，「蔣市長是法律人，應該滿理解此事。」