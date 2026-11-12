蘇巧慧自稱十年唯一陪新北前進 李四川競辦嗆：目中無人、羞辱侯友宜

選戰倒數16天，新北市長激戰，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今在土城掃街時，自稱是十年中唯一一個陪著這座城市前進的人。李四川競辦發言人潘才鉉表示，十年來新北的進步，是前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、市府團隊、第一線人員攜手全體市民朋友共同努力，蘇巧慧卻只認為自己有貢獻，根本目中無人，羞辱朱立倫、侯友宜及所有第一線人員的付出，更是瞧不起新北市民。

潘才鉉表示，市政建設並非一朝一夕形成，從政策規劃到執行，都是歷經歷屆市政團隊的規劃與延續，以及無數基層公務人員在各自崗位上的投入與耕耘，蘇巧慧竟然自稱「唯一」一個陪著這座城市前進的人，把市政團隊的成果當成自己的豐功偉業，公然漠視與不尊重歷屆市政團隊及全體公務人員。

潘才鉉表示，蘇巧慧屢次面對攸關新北市民重大權益及福利的法案，都只配合民進黨黨意、反對市民權益，包括長者健保補助、加重毒駕刑責、財劃法修正、增加國定假日等，全都一路反對或缺席投票，甚至先前跟著民進黨強硬推動「勞基法修惡」、「開放萊豬進口」，引發市民怒火；如今卻在看到市政建設成果時，見獵心喜、抹煞基層，自稱「唯一」陪著城市前進的人，凸顯蘇巧慧遇到問題就神隱，邀功卻從不缺席，根本是十年來陪著民進黨欺負新北的人。