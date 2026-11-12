民進黨台北隊選前衝刺 推強化陸戰、即時闢謠等4要務

選舉投票日逼近，民進黨「台北隊」今天召開第3次擴大選務會議。民進黨台北市長候選人沈伯洋競選辦公室總幹事吳思瑤會後表示，最後階段有四大工作要務，包括全面強化陸戰，也要用行動實踐「戒慎恐懼」，強化支持者的固票、催票行動力，更要即時闢謠以及全力監票。

吳思瑤接受媒體聯訪表示，台北市議員及議員參選人今天會議全員到齊，是史上最團結的台北隊；會議聚焦選前工作要務，可分為4大項。

吳思瑤指出，台北市長蔣萬安是現任市長，擁有豐沛的現任優勢及資源，因此在基層組織上，必須全力固守、強化陸戰、固守組織，這是首要任務。

吳思瑤說，第二，「戒慎恐懼」不是嘴巴上說的，而是要去行動及實踐，因此要強化支持者的固票、催票、拉票行動力。第三，最後關鍵10幾天，各類負面攻擊與可預見的中國介選，恐會一再被操作，因此即時闢謠為關鍵要務，而議員團隊是最強的闢謠協力者。第四項要務則為強化部署監票部隊。

兼任民進黨主席的總統賴清德今天有其他行程安排，因此由總統府秘書長潘孟安代表出席。吳思瑤轉述，潘孟安會中提及，近期媒體揭露，不管是深偽影片、中國介選，或是檢調機關查辦的境外不法資金案例，層出不窮，行政團隊會維護民主選舉秩序，不容境外或不法勢力影響或介入，該做的執法一定嚴格執行，保護每一位守法的候選人。

至於最後階段的陸戰、空戰布局，吳思瑤說明，沈伯洋擅長空戰，團隊將持續推出社群影片、互動式政策總複習等內容；陸戰部分則會強化與各地宮廟、地方社團及里長等聯繫，顧好基層組織。

沈伯洋選前黃金週是否會去南投縣等地助選，吳思瑤說，跨縣市助選要以市政合作為前提，沈伯洋20日會前進台中市及南投縣，而且不只有沈伯洋，「洋流慧聚，杰伴童行」，民進黨新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰、基隆市長參選人童子瑋都會一起出動，這就是新世代扛起新時代。

至於最後2週的活動規劃，吳思瑤指出，包括14日在二二八和平紀念公園舉行的「洋流祭」，以及15日舉行士林、北投關渡大會師等。關於大會師部分，提醒所有參與者，尤其是走水路的民眾，一定要注意安全，更要留意選罷法等相關規定，避免觸法。

民進黨台北市議會黨團總召王閔生說，面對最後16天可能出現的抹黑、造謠及負面攻擊，議員與支持者都會即時闢謠，也號召更多「小水滴」一起站出來，協助闢謠澄清。