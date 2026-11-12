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影／車隊掃街人氣旺 葉元之：請市民像支持反罷免再投謝國樑連任

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
車隊掃街人氣旺，葉元之：請市民像支持反罷免再投謝國樑連任。記者游明煌／攝影
車隊掃街人氣旺，葉元之：請市民像支持反罷免再投謝國樑連任。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天下午由立委葉元之、林沛祥陪同車隊掃街，沿途向市民問候爭取支持。民眾熱情鼓勵、為謝國樑加油打氣。葉元之說，謝國樑面對「大惡罷」也挺住，請大家以支持反罷免的行動，再支持謝國樑連任成功。

葉元之說，謝國樑剛當選沒多久就面對「大惡罷」，他也到基隆支持謝國樑呼籲市民投下不同意票，後來證明罷免他的理由根本完全不成立，謝國樑被市民保住後政績相當好，有12項建設，尤其針對交通的問題都有很好的政策及解決方法，請大家支持謝國樑再連任市長。

謝國樑競辦表示，從連日步行拜票到車隊掃街，謝國樑持續走進街區，珍惜每一次與市民見面的機會。今天葉元之、林沛祥共同陪同車掃，爭取更多市民認同。

謝國樑說，從騎樓整平、改善行人環境，到打造七區室內兒童樂園，謝國樑推動市政始終以市民的日常需求為出發點，讓長輩通行更安心、孩子有地方玩，也讓城市環境持續改善。團隊將繼續向市民說明施政成果與未來規劃，以具體建設爭取支持，讓基隆的進步持續向前。

謝國樑呼籲，街頭的每一份鼓勵，都需要化為投票當天的實際行動。林沛祥說，請支持者相互提醒、邀請親友，11月28日踴躍出門投票，支持3號謝國樑，讓正在推動的建設接續完成，讓謝國樑繼續做市民的靠山。

車隊掃街人氣旺，葉元之：請市民像支持反罷免再投謝國樑連任。記者游明煌／攝影
車隊掃街人氣旺，葉元之：請市民像支持反罷免再投謝國樑連任。記者游明煌／攝影

車隊掃街人氣旺，葉元之：請市民像支持反罷免再投謝國樑連任。記者游明煌／攝影
車隊掃街人氣旺，葉元之：請市民像支持反罷免再投謝國樑連任。記者游明煌／攝影

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